AAA: usare una berlina EV costa più di una Ibrida. Lo studio

Uno studio recente dell’AAA (American Automobile Association) ha confrontato i costi complessivi di utilizzo delle auto a combustione interna (ICE), ibride (HEV) ed elettriche (EV). Nonostante l’opinione diffusa secondo cui i veicoli elettrici offrono un risparmio maggiore in termini di carburante e manutenzione, l’analisi complessiva mostra che i veicoli ibridi risultano, in media, meno costosi da utilizzare rispetto agli EV, specialmente nel lungo periodo. Ecco tutti i dati dello studio.

L’ANALISI DELL’AAA: LE VOCI DI COSTO DELLE AUTO ICE, HEV ED EV

L’AAA ha esaminato un campione rappresentativo di auto, SUV e pick-up di diverse dimensioni. Lo studio ha stimato il costo totale di proprietà (TCO) su un periodo di cinque anni e 75.000 miglia (circa 120.000 km), includendo vari fattori:

carburante ;

; manutenzione ordinaria ;

; svalutazione ;

; assicurazione con copertura totale kasko ;

; tasse di immatricolazione ;

; costi del finanziamento.

Una delle considerazioni rilevanti emerse dallo studio è che i veicoli elettrici sono caratterizzati da costi di carburante e manutenzione inferiori rispetto alle auto a benzina e ibride. Tuttavia soffrono di un deprezzamento più elevato e di costi assicurativi più alti (come accade già anche nel Regno Unito). Questi fattori, nel complesso, fanno sì che il costo annuale di utilizzo di un veicolo elettrico sia superiore a quello di un veicolo ibrido. Ed è il motivo per cui la società di noleggio auto Hertz ha svenduto le Tesla ed è passata nuovamente a una flotta ICE.

COSTO DI PROPRIETÀ: VEICOLI IBRIDI VS ELETTRICI VS ICE

Il costo medio complessivo per possedere e utilizzare un’auto nuova nel 2024 è di 12.297 $, con un prezzo di vendita di un’auto nuova nello studio di 38.883 $. Guardando meglio i risultati dello studio AAA, viene fuori che, a seconda del segmento auto, i vantaggi di costo dei singoli fattori si spostano da un’alimentazione a un’altra. Se invece si considera il costo medio per miglio guidato, è possibile fare una caratterizzazione più definita:

Berlina piccola : 59,24¢/miglio. I costi complessivi più bassi , rendendola attraente per i neopatentati.

: 59,24¢/miglio. I , rendendola attraente per i neopatentati. Berlina media : 70,38¢/miglio. A metà classifica per costi complessivi; la più costosa per manutenzione .

: 70,38¢/miglio. A metà classifica per costi complessivi; la . SUV subcompatto : 67,51¢/miglio. 3° più alto per costi complessivi di utilizzo.

: 67,51¢/miglio. 3° più alto per costi complessivi di utilizzo. SUV compatto : 71,04¢/miglio. Al 5° posto per costi complessivi di guida.

: 71,04¢/miglio. Al 5° posto per costi complessivi di guida. SUV medio : 83,84¢/miglio. Secondo più costoso da possedere e gestire.

: 83,84¢/miglio. Secondo più costoso da possedere e gestire. Pick-up di medie dimensioni : 82,44¢/miglio. Quarto posto per costi complessivi di guida; secondo più economico da assicurare.

: 82,44¢/miglio. Quarto posto per costi complessivi di guida; secondo più economico da assicurare. Pick-up grandi : 1,10$/miglio. I costi di guida complessivi più alti.

: 1,10$/miglio. I costi di guida complessivi più alti. Ibrido : 66,07¢/miglio. Secondo meno costoso per il carburante, dopo i veicoli elettrici; terzo più basso per costi di manutenzione e deprezzamento .

: 66,07¢/miglio. Secondo meno costoso per il carburante, dopo i veicoli elettrici; per costi di . Elettrico: 84,69¢/miglio. Meno costoso per manutenzione, riparazioni e pneumatici; più alto per deprezzamento.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

L’IMPATTO DI SVALUTAZIONE E ASSICURAZIONE AUTO

La svalutazione delle auto è una componente cruciale del costo di proprietà. Secondo i dati dell’AAA, i veicoli elettrici perdono in media fino a circa 7.500 dollari all’anno in valore (nell’indagine esclusiva di CarVertical condotta per SICURAUTO.it il costo risulta dimezzato dopo 5 anni), con tutte le altre categorie di veicoli. I veicoli ibridi che invece si svalutano meno di ICE ed EV nei segmenti compatti, mentre i pickup grandi ICE mantengono meglio il valore residuo.

Un altro fattore che incide negativamente sui costi dei veicoli elettrici è l’assicurazione. Le auto elettriche comportano, secondo lo studio, premi assicurativi più alti, con una media annuale oltre 2 mila $, dovuta al costo più elevato di riparazione e ai rischi associati alle batterie. In confronto, i veicoli ibridi godono di costi assicurativi più bassi in particolare nei segmenti Medium Sedan e Pickup Truck, contribuendo ulteriormente al loro vantaggio economico complessivo.

La media dei costi totali vede così in vantaggio sempre le auto ibride di qualsiasi segmento, davanti alle auto elettriche o alle auto ICE, a seconda della tipologia e delle dimensioni.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.