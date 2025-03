Ztl San Siro: quando inizia, orari e mappa

A partire dal prossimo mese di settembre, in concomitanza con l’avvio del campionato di calcio 2025-26, il Comune di Milano istituirà la nuova Ztl di San Siro per regolare il traffico intorno all’area dell’omonimo stadio durante le partite e in occasione di grandi concerti. In realtà le 28 telecamere della zona a traffico limitato sono pronte dal 2019 ma vari problemi di natura burocratica (e non solo) ne hanno bloccato l’attivazione, adesso però sembra tutto pronto.

MAPPA DELLA ZTL SAN SIRO A MILANO

La zona interessata dalla Ztl San Siro a Milano ha un’estensione piuttosto vasta: da via Pinerolo a viale Renato Serra (sull’asse Ovest-Est), e da via Benedetto Croce e la fermata della metro Uruguay fino al triangolo di via Novara – via Paravia (sull’asse Nord-Sud). L’immagine in basso, tratta da Corriere.it, riporta fedelmente la mappa della Ztl San Siro.

ZTL DI SAN SIRO: COME FUNZIONERÀ?

Durante gli orari di attivazione della zona a traffico limitato di San Siro, oltre a residenti, domiciliati, veicoli di servizio e altre categorie sensibili, potrà entrare nella Ztl soltanto chi ha un posto auto già prenotato. La prenotazione tuttavia non riguarderà la sosta su strada ma solo specifiche aree di parcheggio delimitate, fuori dalla carreggiata. Presso queste aree, una volta infrastrutturate, sarà possibile prenotare il parcheggio con tariffe di 1,5 euro all’ora o di 15 euro al giorno in caso di manifestazione (partita o concerto).

Importante: le aree di parcheggio delimitate saranno a pagamento per tutti. Non sarà infatti consentita la sosta gratuita ai residenti, ai veicoli elettrici e ibridi e ai titolari di abbonamento ordinari o agevolati.

GLI ORARI DELLA ZTL SAN SIRO E QUANDO INIZIA

Come detto, la nuova Ztl San Siro di Milano sarà attivata a settembre 2025 in via sperimentale. La sperimentazione durerà fino al 31 dicembre 2026, tempo utile, secondo il Comune, per monitorare l’efficacia o eventuali criticità, prima di estendere tale sistema di sosta anche ad altri luoghi della città.

Le restrizioni al traffico scatteranno in caso di partita o concerto per il quale si prevedano più di 30.000 spettatori e i divieti inizieranno da tre ore prima dell’evento, fino a mezzora dopo l’inizio.

È probabile che almeno inizialmente non saranno comminate subito le multe per i trasgressori ma ci saranno alcune settimane di test per abituare i cittadini alla novità.