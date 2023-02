Ztl Pescara: orari, mappa e multe

L’ordinanza sindacale n. 323 del 25 giugno 2015 regolamenta la Ztl Pescara insieme alle aree pedonali e alla sosta a pagamento e a disco orario dei residenti e degli autorizzati nelle vie del centro e nell’area di risulta. Nelle prossime righe trovate tante utili informazioni sulla Ztl di Pescara con gli orari, la mappa, i permessi e le multe previste per i trasgressori.

ZTL PESCARA: ORARI E MAPPA

La zona a traffico limitato di Pescara comprende numerose aree ognuna delle quali osserva orari diversi di attivazione.

Ztl 1 – C.so Umberto I (da C.so V. Emanuele II a Piazza della Rinascita e da Viale Regina Elena a Piazza I Maggio); Via Milano (da Via Emilia a Piazza Sacro Cuore); Piazza Sacro Cuore, Via Trento, Via Roma, Via Piave, Via Fiume, Via Michelangelo Forti (da Via Piave a Via Mazzini); Via Mazzini (da C.so Vittorio Emanuele II a Via Michelangelo Forti e da Via Carlo Poerio a Viale Regina Margherita), Via Siena, Via Goito: attiva tutti i giorni dalle 0:00 alle 24:00.

Ztl 2 – Via Umbria (da Via Trieste a Via Roma): attiva tutti i giorni dalle 0:00 alle 24:00. Via Fedele Romani, Via F.lli Bandiera; Via Milano (da Via Trieste a Via Emilia): attiva dal lunedì al venerdì dalle 21:00 alle 6:00. Intera Via Emilia: attiva il sabato dalle 16:00 alle 24.00, domenica dalle 0:00 alle 22:00, altri festivi dalle 8:00 alle 22:00.

Ztl 3 Ambientale – Via De Amicis (da Via Regina Elena a Piazza Martiri Pennesi), V.le Regina Margherita (da Via Muzii a C.so Umberto I): attiva domenica e festivi dalle 16:00 alle 20:00. La Ztl 3 viene sospesa per il periodo natalizio dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Ztl 4 – Via delle Caserme, C.so Manthonè, Via Flaiano, Via Petronio, Via Corfinio, Via Catone, Via Properzio, Piazza Garibaldi: attiva tutti i giorni dalle 4:00 alle 20:00.

Ztl 5 – Via Pesaro nel tratto compreso tra Via Spalti del Re e Via Caduta del Forte; Via Spalti del Re, da Via Pesaro alla rampa di accesso al lungofiume: attiva tutti i giorni dalle 0:00 alle 24:00.

Clicca sulla mappa della Ztl Pescara per individuare le diverse zone.

ZTL PESCARA: PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Durante gli orari di attivazione della Ztl Pescara alcune categorie di utenti o di veicoli possono accedere nelle aree limitate dopo aver richiesto e ottenuto apposite autorizzazioni rilasciate sia dal Servizio Mobilità che dal comando di Polizia Municipale.

Le autorizzazioni rilasciate dal Servizio Mobilità (clicca qui per la modulistica) riguardano:

mezzi fino a 3,5 t che operano per l’Amministrazione comunale;

imprese di pulizia;

agenzie d’investigazione;

spurgo fosse biologiche fognature;

trasporto merci deperibili;

trasporto neonati fino a 1 anno;

veicoli per trasporto donne stato di gravidanza e/o soggetti con problemi di deambulazione;

veicoli superiori a 3,5 t per carico e scarico merci nella Ztl o nell’area pedonale;

imprese adibiti a traslochi;

manutenzione e istallazioni impianti;

ritiro/consegna oggetti voluminosi;

trasporto sposi,/fotografi e fiorai (massimo 4 autovetture);

per manifestazioni come comizi, concerti, eventi sportivi;

veicoli testate giornalistiche ed emittenti radio-televisive.

Le autorizzazioni rilasciate dal comando di Polizia Municipale (clicca qui per la modulistica) riguardano principalmente:

mezzi di soccorso, forze di polizia, vigili del fuoco e pronto intervento;

veicoli per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;

veicoli di trasporto pubblico in regolare servizio, compresi gli scuolabus, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;

taxi e NCC per operazioni di servizio, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;

autoveicoli per uso speciale degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto valori purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;

veicoli o mezzi di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici per interventi di zona, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;

veicoli di associazioni/enti di assistenza adibiti al trasporto di persone invalide muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;

veicoli per servizi funebri purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;

veicoli di associazioni, enti e istituti di assistenza e cattura animali purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;

veicoli attrezzati per la rimozione forzata dei veicoli;

veicoli di testate giornalistiche, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;

veicoli nella disponibilità di magistrati e forze di polizia anche senza elementi che ne permettano la riconoscibilità.

Possono inoltre richiedere regolare permesso di accesso al comando di Polizia Municipale i titolari di contrassegno per disabili residenti nel Comune di Pescara (fino a un massimo di 3 targhe. Quelli non residenti hanno invece la necessità di comunicare il transito nella Ztl, prima dell’accesso e comunque non oltre le 48 ore successive, all’indirizzo ztl@comune.pescara.it.

Infine i residenti aventi titolo attestante la disponibilità di garage, posto auto/moto o area cortilizia ubicati nelle Ztl e nelle aree pedonali possono richiedere l’autorizzazione all’accesso (esclusa l’area pedonale del centro storico dalle ore 20:00 alle ore 4:00) a questo link.

ZTL PESCARA: MULTE PER I TRASGRESSORI

La violazione del divieto di circolazione nella Ztl di Pescara è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 83 a 332 euro. Secondo l’articolo 198 comma 2 CdS “nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”. Quindi, in teoria, chi entra nella Ztl per 5 volte, anche nella stessa giornata, senza esserne autorizzato, dovrebbe pagare ben 5 multe. Tuttavia il recente orientamento della giurisprudenza, corroborato da numerose sentenze, risulta maggiormente favorevole agli automobilisti nei casi in cui si riesca a dimostrare la buona fede dei trasgressori. Ossia quando i ripetuti ingressi in una Ztl sono palesemente il frutto di una condotta sicuramente non legittima ma allo stesso tempo involontaria.