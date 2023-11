Ztl Isola a Milano: come sarà e data di attivazione

Bisognerà attendere ancora prima di veder nascere la nuova Ztl Isola a Milano, che limiterà il traffico veicolare in quello che molti definiscono il quartiere più cool della città. Le telecamere ai varchi, che nelle intenzioni originarie del Comune sarebbero dovute diventare operative lo scorso ottobre, verranno accese solamente a giugno del 2024, con data esatta da definire, a causa di alcuni ritardi. Giusto in tempo, comunque, per l’inizio della stagione estiva che vede affollarsi di giovani e meno giovani i tantissimi locali del quartiere.

ZTL ISOLA A MILANO: MAPPA E ORARI

La nuova zona a traffico limitato di Milano comprende l’area che va dal parco BAM – Biblioteca degli Alberi a viale Stelvio e da via Farini a viale Zara (vedi mappa in basso), per un’estensione di circa 5 kmq. Il progetto prevede anche la pedonalizzazione di via Borsieri, nel tratto compreso tra via Porro Lambertenghi e piazzale Segrino, e l’esclusione dalla Ztl del cavalcavia Bussa e di via Confalonieri. A partire da giugno 2024, quando sarà ultimato il posizionamento delle telecamere e della segnaletica, verrà attivata tutti i giorni dalle ore 19:30 e fino alle ore 6:00 del giorno successivo. Sarà pertanto una Ztl prettamente serale e notturna.

ZTL ISOLA A MILANO: POLEMICHE TRA I RESIDENTI

Occorre dire che sebbene la Ztl Isola a Milano non sia ancora partita, i residenti e i commercianti della zona si sono già portati avanti mostrando malumore per il progetto di limitazione del traffico, che potrebbe recare disagi sia a chi ci abita che a chi ci lavora. Per questo, come riporta Corriere.it, il gruppo spontaneo dei cittadini dell’Isola ha chiesto e ottenuto un incontro pubblico con gli assessorati competenti che si terrà il prossimo 21 novembre con i delegati Arianna Censi (Mobilità) e Marco Granelli (Sicurezza e Polizia locale), oltre che con la presidente del Municipio 9, Anita Pirovano. I rappresentanti dei cittadini dell’Isola hanno dichiarato di non essere del tutto contrari alla Ztl, ma di aver rilevato delle criticità che andrebbero eventualmente risolte prima di attivare la zona a traffico limitato.

LE POSSIBILI CRITICITÀ DELLA ZTL ISOLA A MILANO

Tali criticità riguardano in particolar modo il posizionamento delle telecamere e quello dei parcheggi esterni, per i quali l’assessorato ha previsto delle convenzioni ma ancora non si conoscono le strutture individuate. Inoltre per i residenti è centrale risolvere l’aspetto sociale delle ricadute che la Ztl avrà, come il problema degli anziani soli, dei minori che rincasano la sera e delle donne che vivono lontano dalle fermate della metro: “Cosa succederà”, lamenta il gruppo di cittadini, “se un anziano avrà bisogno del supporto dei figli che non hanno la residenza nel quartiere? Potranno avere un permesso per entrare e parcheggiare senza problemi? E le donne che tornano a casa la sera potranno avere la possibilità di parcheggiare vicino a dove vivono per evitare di camminare di notte, da sole?”

Discorsi simili valgono ovviamente per i lavoratori che lavorano di notte o che hanno esigenze particolari, come medici, guardie notturne o panettieri, e anche per studenti, lavoratori in trasferta per lunghi periodi, amici e parenti in visita, affittuari transitori e tutti coloro che non sono residenti effettivi ma solo dimoranti.