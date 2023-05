Volvo V60 nel test dell’alce lotta con il sottosterzo

Quando un’auto viene sottoposta al test dell’alce di Teknikens Värld, i Costruttori hanno un buon motivo per preoccuparsi. Ma stavolta la Volvo V60, che ha già dimostrato la sua sicurezza in caso d’incidente con le 5 stelle nel crash test Euro NCAP, non ne esce particolarmente affranta. La manovra che è diventata nota al mondo proprio grazie alla rivista svedese quasi 30 anni fa, ha verificato a quale velocità l’evitamento di un ostacolo improvviso può mettere in difficoltà il guidatore e fa scomporre un’auto. Ecco il video del test dell’alce qui sotto e il commento di Teknikens Värld.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando ma con il sistema di sicurezza ESP attivo. La sterzata si svolge in due fasi:

– l’evitamento dell’ostacolo, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

– il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità.

TEKNIKENS VÄRLD E IL TEST ALCE CHE L’HA RESO FAMOSA

Prima di vedere i commenti al risultato del test di Teknikens Värld, per chi non lo sapesse, la rivista svedese è diventata famosa al grande pubblico per aver portato a galla i problemi di stabilità della Mercedes Classe A W168 nel 1997. Il test comportò il richiamo delle prime 2600 auto vendute e la sospensione della produzione fino allo sviluppo dei miglioramenti per prevenire il cappottamento. Furono modificate le sospensioni e il sistema di controllo della stabilità divenne di serie su tutte le auto.

RISULTATI TEST DELL’ALCE VOLVO V60

Per comprendere meglio i risultati del test dell’alce della Volvo V60 Mild Hybrid, bisogna ricordare che la velocità di riferimento per questa prova è 77 km/h, superata solo dalla Tesla Model Y con un peso di circa 2 tonnellate come la Volvo. “A 72 km/h la Volvo V60 reagisce con sicurezza, si presenta un leggero rollio ma l’intervento dell’ESC aiuta a seguire la traiettoria iniziale”, commenta il magazine svedese. “L’unica evidenza maggiore è un po’ di sottosterzo, ma nulla di drammatico. A 74 km/h l’auto continua a comportarsi in modo sicuro ma è vicina al limite di aderenza degli pneumatici, infatti si verifica un leggero scivolamento nella seconda parte della prova. L’ESC contrasta il sovrasterzo ma resta una tendenza al sottosterzo che si gestisce facilmente”.