Viceministro Bignami: “Raddoppiare le ore obbligatorie nelle autoscuole”

Al #FORUMAutomotive del 21 marzo 2023 hanno destato particolare interesse le dichiarazioni del viceministro dei Trasporti Galeazzo Bignami, che affrontando il tema della sicurezza stradale ha parlato della necessità di investire sulla formazione, già dal primo ciclo scolastico, proponendo tra le altre cose di raddoppiare le ore delle guide obbligatorie nelle autoscuole, propedeutiche al conseguimento della patente di guida B.

BIGNAMI: LE ORE OBBLIGATORIE DEVONO DIVENTARE ALMENO 12

In particolare, per Bignami, molto spesso i ragazzi prendono la patente senza aver piena padronanza del mezzo (a questo proposito ha anche citato la tragica perdita di un giovane familiare per un incidente) ed è pertanto necessario apportare delle modifiche alle modalità di conseguimento della patente, oggi forse troppo semplici. Come detto la proposta principale consiste nel portare almeno a 12 le ore di prove pratiche obbligatorie, attualmente ferme a 6, soprattutto considerando che in altri Paesi europei le ore obbligatorie sono addirittura 20. Il viceministro ha spiegato inoltre di voler inserire dei test sul ‘pericolo percepito’ e ha parlato della possibilità, per chi viene bocciato alla prova pratica, di ripresentarsi all’esame solo dopo aver superato un nuovo test sulla teoria. “Non possiamo delegare la sicurezza ai soli controlli sulle strade”, ha aggiunto, “ma dobbiamo investire nella formazione per creare una cultura di questo tipo fin dal primo approccio al volante”.

BIGNAMI: SÌ AL CASCO PER I MONOPATTINI ELETTRICI

Galeazzo Bignami è poi tornato su uno dei ‘cavalli di battaglia’ del MIT da quando il ministro è Salvini, e cioè l’introduzione del casco obbligatorio per i monopattini elettrici. “Per questo Governo è inconcepibile mettere in strada veicoli non in condizioni di sicurezza. E quindi chi usa i monopattini, anche in sharing, dovrà mettersi il casco. Attualmente sono in corso delle interlocuzioni tra il ministero e le imprese del settore: siamo coscienti delle difficoltà ma restiamo fermi sulla necessità di rendere obbligatori i dispositivi di protezione personale. Salvare anche una sola vita, o scongiurare un solo infortunio grave, già ripagherebbe dello sforzo”.

BIGNAMI: VALUTIAMO L’ERGASTOLO DELLA PATENTE

Per finire il viceministro ha annunciato che è allo studio una revisione delle norme sull’omicidio stradale che contempla anche l’ergastolo della patente, prevedendo misure interdittive permanenti per i casi di reiterazione di gravi reati al volante.

“Stiamo per avviare un Osservatorio in Toscana sulla sicurezza stradale”, ha sottolineato Bignami, “sulla falsariga di quanto già fatto in Emilia-Romagna e a breve perfezioneremo il percorso che porta a un Osservatorio nazionale sulle cause dei sinistri. Attraverso i dati provenienti da questi osservatori abbiamo scoperto che i giovani interagiscono mediamente 61 volte con il proprio smartphone mentre sono alla guida. Capire bene quali sono i comportamenti devianti, aiuta a meglio focalizzare efficaci interventi di prevenzione”.

Intanto nella giornata di domani il ministro Salvini ospiterà nelle stanze del MIT il tavolo tecnico per l’annunciata revisione del Codice della Strada al quale interverranno circa 50 associazioni del comparto automotive.