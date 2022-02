Vendite auto nel mondo: mappa dei modelli più venduti in 68 paesi

Ecco i modelli di auto più venduti al mondo con la mappa delle classifiche dei Costruttori in 68 Paesi in base alle vendite 2021

In molti Paesi le vendite di auto sono tradizionalmente capeggiate da un Brand a cui gli automobilisti sono legati. Ma ci sono molti altri fattori, politici, economici e sociali per cui alcuni modelli di auto sono in testa alle vendite in alcuni Paesi e in altri non vengono neppure proposti. Ecco la più grande mappa dei modelli più venduti in 68 Paesi nel mondo.

VENDITE AUTO NEL 2021 FRENATE DALLA CARENZA DI CHIP

I dati di vendite elaborate da Jato ci mostrano una fotografia molto ampia e delineata di quali sono i modelli auto più venduti al mondo in base al Paese. Dai dati relativi alle vendite di auto nel 2021, la Top 5 dei maggiori costruttori auto, conferma Toyota davanti a Volkswagen, nell’eterna competizione che vede i due gruppi avvicendarsi da tempo. La transizione verso l’elettrico e la capacità di far fronte alle scorte di componentistica carenti, ha messo a dura prova la continuità delle fabbriche e ogni Costruttore ha adottato dei piani di emergenza. BMW ad esempio ha concesso un bonus di credito ai clienti sostituendo il touch screen optional con un display tradizionale. Tesla ha risparmiato sulle centraline secondarie, che poi in qualche modo dovrà ripristinare. Ma per molti altri Brand non è stato così semplice evitare lo stop delle linee di produzione e la cancellazione degli ordini, solo in Germania ad esempio 430 mila nel 2021.

I COSTRUTTORI CON PIU’ VENDITE AUTO AL MONDO NEL 2021

Nonostante tutto Toyota è riuscita a mettere insieme oltre 10 milioni di vendite auto nel mondo nel 2021, superando Volkswagen che si è fermata a circa 9 milioni. Con la fusione tra FCA e PSA, Stellantis dovrebbe posizionarsi nella Top 5 con la conferma dei risultati commerciali 2021. La classifica, al momento in cui scriviamo vede:

– Toyota, 10,4 milioni di auto vendute nel 2021 (+10% vs 2020);

– Gruppo Volkswagen, 8,8 milioni di auto vendute nel 2021 (-4,5% vs 2020);

– Gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi, milioni di auto vendute nel 2021;

– Hyundai-Kia, 6,66 milioni di auto vendute nel 2021;

MODELLI IN TESTA ALLE VENDITE AUTO STELLANTIS NEL 2021

Tra queste si farà spazio Stellantis, che, come vedremo nelle classifiche delle vendite auto nel mondo, beneficia della posizione dominante dei Brand FCA in America Latina e negli USA e di quelli PSA in Europa. Ecco i modelli di punta che Stellantis ha posizionato in testa alle vendite 2021 di alcuni mercati, che poi vedrete in dettaglio nelle successive immagini:

– Fiat Cronos (Argentina);

– Fiat Strada (Brasile e Uruguay);

– Opel Corsa (Croazia);

– Peugeot 208 (Francia);

– Fiat Panda (Italia);

– Fiat 500 – Abarth 500 (Lussemburgo);

– Peugeot 2008 (Portogallo);

– Fiat Egea (Turchia);

– Vauxhall Corsa (Regno Unito);

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN ALGERIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN ARGENTINA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN AUSTRALIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN AUSTRIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN BAHRAIN

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN BIELORUSSIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN BELGIO

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN BRASILE

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN BULGARIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN CANADA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN CILE

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN CINA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN COLOMBIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN CROAZIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 A CIPRO

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN REPUBBLICA CECA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN DANIMARCA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN ECUADOR

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN EGITTO

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN ESTONIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN FINLANDIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN FRANCIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN GERMANIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN GRECIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN UNGHERIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN ISLANDA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN ITALIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN INDIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN INDONESIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN IRLANDA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN ISRAELE

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN GIAPPONE

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN GIORDANIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN KUWAIT

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN LETTONIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN LIBANO

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN LITUANIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN LUSSEMBURGO

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN MALESIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN MESSICO

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN MAROCCO

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN OLANDA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN NUOVA ZELANDA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN NORVEGIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN OMAN

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN POLONIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN PORTOGALLO

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN QATAR

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN ROMANIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN RUSSIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN ARABIA SAUDITA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN SLOVACCHIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN SLOVENIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN SUD AFRICA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN SUD COREA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN SPAGNA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN SVEZIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN SVIZZERA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 A TAIWAN

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN THAILANDIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN TUNISIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN TURCHIA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 NEGLI EMIRATI ARABI

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 NEL REGNO UNITO

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 NEGLI USA

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN URUGUAY

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN VIETNAM

VENDITE AUTO E MODELLI 2021 IN YEMEN