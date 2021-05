Vendere auto usate: cosa serve per aprire un autosalone?

Cosa serve per aprire un autosalone e vendere auto usate? Ecco i passaggi burocratici e i consigli per guadagnare con la compravendita di veicoli usati

Vendere auto usate è uno dei lavori più redditizi poiché si regge su uno dei settori economici più solidi. Se si esclude la contrazione dovuta all’emergenza Covid-19, in Italia si vendono in media circa 2 auto usate per ogni nuova immatricolazione. Se stai progettando di aprire un autosalone e iniziare a vendere auto usate, mettiti comodo, poiché qui troverai dei consigli che potrebbero aiutarti a fare la differenza. Ecco cosa bisogna considerare, oltre ai passaggi burocratici, per guadagnare vendendo auto usate.

I PASSAGGI PER APRIRE UN AUTOSALONE E VENDERE AUTO USATE

La vendita di auto usate è molto più flessibile rispetto ad aprire una concessionaria di auto nuove: zero vincoli di Brand e investimento e rischio proporzionati al giro d’affari che si riesce a mettere in piedi. Prima di fare i conti però è bene essere a conoscenza dell’iter burocratico per vendere auto usate. Gli step principali prevedono:

– L’apertura di una Partita IVA con Codice Ateco 45.11.01 (se si tratta di Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri) oppure 45.11.02 (se ci si vuole occupare di vendere auto usate come Intermediari);

– L’apertura di una posizione Inps e Inail, anche per i dipendenti;

– L’Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente;

– La Richiesta ad esporre l’insegna pubblicitaria al Comune, con pagamento dei relativi oneri;

– La comunicazione di SCIA al Comune;

– Tutti i permessi e i certificati necessari da chiedere alla ASL e ai Vigili del Fuoco e alle autorità competenti.

Le informazioni sopra riportate vogliono essere una guida preventiva e riguardano principalmente l’attività di rivendita di auto usate. Poiché a questa possono essere affiancati molti altri servizi di cui parliamo nei paragrafi successivi, vi raccomandiamo di rivolgervi a un consulente specializzato (ad esempio un commercialista).

QUANTO COSTA APRIRE UNA RIVENDITA DI AUTO USATE

A dispetto di quanto si possa pensare l’investimento per iniziare a vendere auto usate non riguarda solo l’iter burocratico. Il costo per aprire un autosalone dipende da come si vuole orientare l’attività, dal livello di qualità e clienti a cui si punta e dalle dimensioni dell’autosalone. Aprire un autosalone costituito prevalentemente da un piazzale all’aperto e con una struttura prefabbricata annessa, può richiedere un investimento nell’ordine di decine di migliaia di euro. Mentre se si punta a un autosalone in cui esporre le auto, in modo che siano visibili anche dall’esterno, può richiedere un progetto di costruzione ben più grande e costoso.

COME E QUANTO SI PUO’ GUADAGNARE DALLA VENDITA DI AUTO USATE

E arriviamo a un’altra domanda chiave: quanto si guadagna dalla vendita di auto usate? Tanto o poco, dipende da diversi fattori:

– Canali di Approvvigionamento delle auto usate, come aste di lotti, Intermediari, acquisto diretto da privati, ecc;

– Prestigio dell’autosalone. In base al luogo, alla presenza di concorrenti, scegliere se puntare su un parco veicoli a rapido ricambio o ad elevato profitto;

– La fidelizzazione dei clienti gioca un ruolo chiave poiché il passaparola può portare nuovi clienti ma anche cattiva pubblicità;

– Capacità di raggiungere quanti più clienti possibile, investendo non solo nella promozione tramite canali tradizionali, ma anche attraverso il web. Riuscire a presidiare anche i social network, i canali di vendita web e i siti specializzati è una capacità diventata fondamentale per riuscire a vendere auto usate anche online. Ovviamente è un secondo lavoro che richiede una figura dedicata da aggiungere al libro paga;

– Infine altri servizi da affiancare all’attività principale di vendita di auto usate. Ad esempio, offrendo condizioni vantaggiose si può creare un bacino di clienti tramite finanziamenti in sede, polizze assicurative, pratiche auto, ecc. Senza dimenticare poi anche la possibilità di offrire il servizio di tagliando auto, allargando l’attività all’autoriparazione. Ovviamente bisogna considerare il relativo codice Ateco aggiuntivo e se compatibile con l’attività prevalente.