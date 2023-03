Valore garage auto: come si calcola il costo

Quando si tratta di vendere o acquistare, è fondamentale stimare correttamente il valore garage auto per condurre una buona trattativa. Il processo di vendita o affitto di un garage auto è spesso complesso e richiede molto tempo. Può variare da mesi ad anni. Può infatti essere difficile ricevere offerte per il garage auto per via di una valutazione errata del suo valore. Se la richiesta di offerte è troppo bassa, potrebbe significare che il garage auto è stato sottostimato. Ma se è troppo alta potrebbe esserci una sovrastima. Di conseguenza è essenziale conoscere i metodi corretti per calcolare il valore garage auto così da ottenere il prezzo giusto per la proprietà. Il garage auto è considerato un bene immobile a tutti gli effetti, in quanto il risultato di un’attività di trasformazione umana. Può essere considerato un bene immobile a sé stante o come pertinenza di un altro bene immobile. Di base, per ottimizzare la valutazione del garage auto, possiamo fare riferimento a diverse metodologie. Ad esempio quella basata sulla comparazione dei prezzi di mercato, sul costo di costruzione o sul reddito potenziale derivante dall’utilizzo del garage auto. Sono metodi che forniscono un’indicazione utile del valore di mercato del box auto.

VALORE GARAGE AUTO: SINGOLO O DOPPIO?

I garage auto sono locali chiusi destinati all’alloggio di veicoli. La suddivisione in classi è basata sulla disponibilità di spazio interno, che può variare dal singolo al doppio. I garage singoli sono i più comuni e ospitano un solo veicolo, mentre quelli doppi possono accoglierne fino a due e si trovano spesso in condomini di grandi dimensioni. La forma tipica del box singolo è rettangolare, con una larghezza di circa 6 metri e una profondità di 2,7 metri. La posizione è determinata dalla struttura dell’edificio che li ospita e di solito si trovano al piano interrato, ma in alcuni casi possono essere collocati al piano terra. I garage auto sono considerati unità immobiliari a tutti gli effetti, ma in alcuni casi sono considerati anche come pertinenze delle abitazioni. Nel caso di garage nei condomini, sono in genere economicamente indipendenti e possono essere venduti separatamente. Viceversa, il garage presente in una villetta a schiera è una pertinenza, in quanto è comunicante con i vani sovrastanti. Per valutare correttamente il valore garage auto, occorre quindi considerare diversi fattori, come la posizione, le dimensioni, lo stato di conservazione e il grado di accessibilità. La determinazione del valore può essere effettuata utilizzando diverse metodologie, come quella basata sulla comparazione dei prezzi di mercato, quella sul costo di costruzione e quella sul reddito potenziale derivante dall’utilizzo del garage auto.

PARAMETRI PER CALCOLARE IL VALORE GARAGE AUTO

Il valore garage auto è una stima fondamentale sia per l’acquisto sia per la vendita. Va però differenziato dal valore catastale, che è utilizzato principalmente per il calcolo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in caso di acquisto. Il valore di mercato è invece l’importo stimato al quale il garage viene venduto in base alle caratteristiche tecniche ed economiche. Per calcolarlo, si utilizzano la superficie, la quotazione al metro quadro e i coefficienti di merito. Altri fattori che influenzano il valore garage auto sono l’altezza del piano, l’esposizione, il prospetto, la funzionalità, lo stato di conservazione e le eventuali aree annesse.

IL COSTO AL METRO QUADRO PER LA STIMA DEL VALORE GARAGE AUTO

Il valore garage auto al metro quadro è determinato da una serie di fattori che influenzano il prezzo dell’immobile e dunque la vendita accompagnata dai documenti necessari. Il primo elemento da considerare è l’ubicazione, che può essere in città o in campagna, in un quartiere centrale o periferico. Le condizioni interne ed esterne e lo stato generale di conservazione incidono quindi nella determinazione del prezzo dell’immobile. L’Agenzia delle entrate è l’ente che monitora i parametri dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, aggiornato semestralmente, che individua un intervallo di prezzo per unità di superficie in euro al metro quadrato, in base alla tipologia immobiliare e allo stato di conservazione. Queste quotazioni sono indicative e non sostituiscono le stime calcolate dagli agenti immobiliari o da altri professionisti.

TASSAZIONE SUL VALORE GARAGE AUTO

Il valore garage auto è soggetto a due tipologie di tassazione previste dalla legge a seconda che il venditore sia una società costruttrice che venda il box entro cinque anni dalla fine dei lavori dell’immobile, o meno. Nel primo caso, l’acquisto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto del 10% calcolata sul prezzo di vendita, mentre nel secondo caso l’imposta applicabile è quella di registro al 9% sulla base imponibile rappresentata dal prezzo valore. Tale prezzo è ottenuto moltiplicando la rendita catastale del garage auto per un coefficiente di moltiplicazione pari a 126 euro.