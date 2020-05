Vacanze estate 2020: il 78% degli italiani le farà in auto

Quanti italiani andranno in ferie nel 2020? Ecco tutti i dettagli sulle vacanze estate 2020 in tempi di Coronavirus

L’estate per molti italiani significa vacanze, ma l’emergenza Coronavirus ha cambiato un paradigma che fa parte della cultura e della tradizione in Italia. Le vacanze estate 2020 salteranno per più di un italiano su due (55,2%). Ecco come si muoveranno gli italiani e dove andranno, tra chi ha confermato che riuscirà a trascorrere l’estate in vacanza.

VACANZE ESTATE 2020 SOLO PER LA META’ DEGLI ITALIANI

Nel 2020 saranno quasi 7 milioni gli italiani a saltare le vacanze estive per l’effetto Coronavirus. E’ quanto emerge dall’indagine di un noto comparatore di tariffe online condotta tra il 16 e il 17 maggio su un campione di persone tra 18 e 74 anni. Il 43,7% degli italiani (quasi 10,6 milioni), non partirà per risparmiare soldi; la percentuale sale al 51,3% nelle famiglie composte da almeno tre persone. Nel 42,3% dei casi (10,2 milioni) si rimarrà a casa propria perché scoraggiati dalle nuove regole DPCM; il valore cresce al 46,5% tra gli italiani che abitano al Sud e nelle Isole.

VACANZE ESTATE 2020: DOVE ANDRANNO GLI ITALIANI

Quasi 1,5 milioni di italiani (6,1%) salterà le vacanze estate 2020 perché, avendo già usufruito delle ferie durante il lockdown, non hanno più giornate per le ferie estive. Chi farà le vacanze, dove andrà, come ci andrà e dove alloggerà? Se invece si hanno in programma delle vacanze, dove andranno gli italiani? La risposta è per la maggioranza in Italia. Rimarrà in Italia il 90,2% di chi viaggerà; nello specifico il 51,3% farà le vacanze nel nostro Paese. Ma in una regione diversa rispetto a quella di residenza, mentre il 38,9% non cambierà nemmeno regione. Clicca sull’immagine per vederla a tutta larghezza.

Fonte: Facile.it

VACANZE ESTATE 2020: AUTO PROPRIA, A NOLEGGIO O AEREO

Altro elemento emerso dall’indagine, e chiaramente legato all’emergenza, è che le vacanze estate 2020 saranno su ruote. Alla domanda “Come raggiungerà il luogo di vacanza?”, il 78,3% degli intervistati (oltre 15,3 milioni di persone), ha risposto con l’auto di proprietà. A questi si aggiungono gli oltre 600.000 italiani (3,1%) che ci andranno con un’auto a noleggio e i 520.000 che utilizzeranno un camper o una roulotte. La quota di chi si muoverà su ruote è molto maggiore rispetto a chi utilizzerà mezzi “promiscui”: solo il 12,4% dei nostri connazionali, pari a 2,4 milioni di rispondenti, userà l’aereo, mentre l’11,1% (2,2 milioni) si sposterà in treno.