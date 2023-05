USA: nuovo record del parco circolante, 12,5 anni come in UE

L’età media dei veicoli negli Stati Uniti ha raggiunto la soglia record di 12,5 anni nel 2023. Più o meno quanto l’età media delle auto circolanti in Europa (12 anni) e in Italia (12,6 anni). A stabilirlo è un rapporto S&P Global Mobility che ha analizzato anche gli effetti dell’invecchiamento del parco circolante sull’Automotive Aftermarket.

ETA’ PARCO CIRCOLANTE USA 2023: AUTO E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

Con i prezzi delle auto nuove in aumento, l’inflazione e la pandemia, la propensione ad acquistare un’auto nuova è diminuita in molte regioni. Secondo uno studio di S&P Global Mobility, l’età media delle autovetture e degli autocarri leggeri circolanti negli Stati Uniti d’America ha raggiunto un nuovo record di 12,5 anni, in aumento di oltre tre mesi rispetto al 2022. Secondo l’indagine questo è il sesto anno consecutivo di invecchiamento dei veicoli USA e il più alto dalla recessione del 2008-2009. Inoltre la diminuzione delle immatricolazioni di auto nuove porterà il numero di autovetture circolanti a meno di 100 milioni, il volume più basso dal 1978. Il rapporto attribuisce il 63% del parco circolante USA di 284 milioni di veicoli a camion e veicoli per il trasporto leggero. Nel dettaglio:

auto circolanti negli USA hanno 13,6 anni ;

circolanti negli USA hanno ; pickup e veicoli per il trasporto leggero negli USA hanno 11,8 anni;

PIU’ INVECCHIA IL PARCO CIRCOLANTE PIU’ CRESCE L’AFTERMARKET

Le previsioni S&P affermano che l’attuale trend delle vendite di veicoli nuovi renderà il parco circolante entro il 2028 costituito per almeno il 70% da autocarri leggeri/utility vehicle, con il 74% di veicoli con oltre 6 anni. Il 78% di tutti i nuovi veicoli immatricolati nel 2022 negli Stati Uniti con veicoli per il trasporto leggero sono utility vehicle e LCV. Le valutazioni degli analisti, prevedono una costante crescita anche per il mercato dell’automotive aftermarket che tradizionalmente cresce con l’invecchiamento del parco circolante. La stima più recente realizzata da S&P Global con Auto Care Association e MEMA Aftermarket Suppliers, dice che il mercato post-vendita nel trasporto leggero statunitense sia cresciuto a 356,5 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento di oltre +8,5% rispetto al 2021. “Ci sono quasi 122 milioni di veicoli in funzione con più di 12 anni nel 2023”, ha dichiarato Todd Campau, director of aftermarket solutions S&P Global.

ETA’ MEDIA PARCO CIRCOLANTE IN EUROPA

Visto che dal 2035 si venderanno solo auto a ridotte emissioni o alimentate ad e-fuel, come siamo messi in Europa? Secondo il rapporto dell’Associazione europea dei Costruttori auto, l’età media del parco circolante è aumentata a 12 anni, ma con punte molto più alte in alcuni Paesi. Ecco i dettagli: