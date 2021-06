Unipol Sai: numero verde, contatti e info utili 2021

Ecco come contattare Unipol Sai al numero verde, gli orari 2021, le info utili per ogni esigenza e l’app da scaricare

Ci sono svariati motivi per cui potresti dover contattare Unipol Sai al numero verde. Se vuoi sapere quali sono i contatti dell’assistenza Unipol o stai cercando il numero verde Unipol Sai, hai trovato quello di cui hai bisogno. In questo articolo troverai tutte le info utili e i contatti Unipol Sai per le situazioni più frequenti. Ecco i numeri e i riferimenti Unipol per chiedere assistenza, ma anche i servizi che si possono richiedere tramite l’applicazione.

COME CONTATTARE UNIPOL SAI AL NUMERO VERDE

Il numero verde Unipol Sai è il modo più frequente per ricevere informazioni dall’assistenza clienti, ma non è l’unico. Esistono diversi modi per contattare un operatore Unipol e fare domande:

– Gli utenti che hanno già un contratto Unipol possono farlo direttamente dall’area utente o comunque fare riferimento al proprio agente di fiducia;

– Senza una polizza di assicurazione Unipol Sai attiva, quindi senza registrazione, si deve compilare il modulo di richiesta informazioni online, per poter essere ricontattati;

Ovviamente potendo disporre del numero verde Unipol Sai 800.55.11.44, risulta tutto più immediato se la richiesta potrà essere evasa con delle semplici informazioni. È importante ricordare che il numero gratuito Unipol però è attivo solo in alcune fasce orarie:

– dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 19.30;

– il sabato dalle ore 8.00 alle 14.00.

EMAIL E CONTATTI UNIPOL SAI

Oltre al numero verde gratuito Unipol Sai, se la richiesta di informazioni è più articolata è possibile contattare il Servizio Clienti Unipol o la Compagnia anche via email o raccomandata. In questi casi bisogna fare riferimento ai contatti della Compagnia Assicurativa di seguito:

– Inviare una PEC a Unipol Sai all’indirizzo unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it;

– Telefonare a Unipol Sai, al centralino che risponde al numero +39 051 5077111;

– Inviare un reclamo a Unipol Sai direttamente online;

Per comunicazioni via posta invece l’indirizzo di Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. è Via Stalingrado, 45 – 40128, Bologna.

RICHIESTA INFO E GESTIONE POLIZZE TRAMITE L’APP UNIPOL SAI

Ormai tutte le principali Compagnie di assicurazione hanno un’applicazione mobile per smartphone e tablet in modo da poter gestire la maggior parte dei servizi anche fuori casa. Così è anche per l’App Unipol Sai disponibile sia per smartphone Android sia per dispositivi iOS. È il modo più facile per chi ha già un contratto di assicurazione Unipol Sai, per accedere ai principali servizi, come:

– Pagare l’assicurazione tramite l’App;

– Gestire le polizze Unipol Sai;

– Chiamare il carroattrezzi in caso di panne o incidente;

– Seguire le pratiche di sinistro in tempo reale;

– Ricevere informazioni sulla mobilità e il meteo;

– Altri servizi legati all’Assicurazione Vita e Casa.