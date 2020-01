Uber non mostrerà più quanto costa una corsa: le novità 2020 negli USA

Dal 1 gennaio 2020 una legge vieta a Uber di anticipare quanto costa una corsa in California. Ecco le novità Uber sempre più simile ai Taxi

Dal 1 gennaio 2020 Uber cambia le regole sul calcolo del costo di una corsa: i passeggeri non potranno sapere in anticipo quanto costa il viaggio in un’auto Uber se sono soli. La novità è legata ai tumulti e alle proteste di driver Uber negli ultimi mesi sul contratto di lavoro. La novità annunciata da Reuters sarebbe legata alla difficoltà di inquadrare i conducenti come appaltatori anziché come dipendenti. Da questo impasse legale, anziché predire quanto costa una corsa Uber, l’app dirà il costo esatto solo alla fine del viaggio, in modo molto simile a quanto si paga in Taxi.

UBER, UNA STIMA INVECE DI QUANTO COSTA LA CORSA

Le novità Uber sul costo della corsa sono state comunicate agli utenti in California singolarmente tramite un’email di cui Reuters ha preso visione e ne ha riportato il contenuto. “A causa di una nuova legge statale, stiamo apportando alcune modifiche per garantire che Uber rimanga una fonte affidabile di lavoro flessibile per i conducenti della California”. Per fugare anche ogni equivoco una foto allegata all’email mostrava chiaramente che alla richiesta di una corsa con Uber X, l’App avrebbe mostrato una stima preventiva del costo da 27 a 36 dollari. Quindi solo al termine della corsa l’App Uber calcola il costo effettivo basato sul tempo e sui chilometri percorsi.

IL COSTO UBER SPARISCE SOLO PER LE CORSE SINGOLE

La stima sul costo della corsa con Uber vale solo se si richiede un viaggio in solitaria, mentre – almeno al momento – non cambia nulla sulla previsione del costo di corse Uber condivise tra più passeggeri. In base alla legge in vigore in California dal 1 gennaio 2020, tutte le società di ride sharing o consegne (Uber, Lyft, DoorDash e Postmates) non potranno classificare i collaboratori come appaltatori. Se la California obbligasse le aziende ad assumere i conducenti, aumenterebbero sicuramente i costi delle corse e i servizi di consegna.

COSTO DELLA CORSA UBER CALCOLATO COME IN TAXI

Il cambiamento in atto in California ha chiaramente creato una eco maggiore per il costo della corsa in Uber non più calcolato in anticipo. Ma le novità attese sono tutte nella risoluzione Assembly Bill 5 che la California ha votato a settembre 2019. Nella stessa situazione di driver e pony-express si trovano tutti i lavoratori inquadrati come prestatori occasionali o appaltatori. Figure professionali come giornalisti e scrittori freelance, camionisti, pescatori professionisti, agenti di vendite che hanno in comune con Uber e il costo delle corse il solo fatto di non essere dipendenti contrattualizzati.