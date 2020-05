Uber Medics contro il Coronavirus: tariffa scontata per personale sanitario

Uber in supporto del personale sanitario nel Lazio: arriva la tariffa scontata sulle corse Uber Medics per lavoro. Ecco quanto costa e come funziona

Nell’ambito delle diverse iniziative Uber contro il Coronavirus, la società tecnologica ha annunciato un nuovo supporto alla mobilità del personale medico e sanitario nel Lazio. Grazie ad uno stanziamento di 1 milione di euro dalla Regione, gli operatori sanitari possono così muoversi per esigenze legate alla loro professione con Taxi, Ncc e Uber. L’iniziativa Uber si chiama Uber Medics e prevede un rimborso massimo di 30 euro a corsa. Ecco come funziona e quanto costa una corsa riservata ai sanitari.

UBER MEDICS CONTRO IL CORONAVIRUS: COME FUNZIONA

Per andare incontro alle esigenze di mobilità di personale medico e sanitario nel Lazio, Uber ha lanciato un servizio dedicato, Uber Medics. La tariffa Uber contro il Coronavirus è scontata delle commissioni, con corse più convenienti. Gli autisti NCC aderenti alla piattaforma Uber e all’iniziativa saranno disponibili per il personale medico e sanitario grazie ad una vehicle view specifica sviluppata appositamente dagli sviluppatori Uber.

UBER MEDICS CONTRO IL CORONAVIRUS: QUANTO COSTA

Per prenotare una corsa con Uber Medics il personale sanitario dovrà solo aprire l’applicazione Uber, inserire un promocode dedicato e richiedere la corsa. Attraverso l’app si possono visualizzare le auto disponibili Uber Medics dedicate al servizio Uber contro il Coronavirus. Al termine della corsa, il pagamento avviene attraverso l’app come di consueto. Il personale medico potrà scaricare la ricevuta della corsa direttamente dall’app per poi richiedere il rimborso alla regione tramite la propria azienda ospedaliera. Nell’immagine qui sotto è mostrata una proiezione del costo con Uber Medics a confronto con Uber Black e Uber Lux.

UBER CONTRO IL CORONAVIRUS: LE INIZIATIVE A ROMA

Sempre nel Lazio, Uber ha messo a disposizione dell’Istituto Spallanzani di Roma 10 macchine con driver per muoversi facilmente tra i diversi poli dell’Ospedale a titolo completamente gratuito. Inoltre, è stata anche ampliata l’area di copertura per l’utilizzo delle biciclette Jump di Uber in modo che siano disponibili anche nei pressi della struttura, ad una tariffa agevolata per tutti i cittadini.