Tunnel del Gran San Bernardo: tariffe e riapertura 2025

Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dei più importanti trafori stradali in Italia: dopo aver fornito tutte le informazioni sul Tunnel del Monte Bianco e sul Traforo del Frejus, stavolta ci occupiamo del Tunnel del Gran San Bernardo, la sesta galleria stradale d’Italia in termini di lunghezza e la più vecchia tra quelle situate sull’arco alpino. Inaugurata nel 1964 e lunga 5.798 metri, collega il nostro Paese e la Svizzera sotto l’omonimo valico, precisamente tra il comune valdostano di Saint-Rhémy-en-Bosses e quello vallese di Bourg-Saint-Pierre. Ecco tutte le cosa da sapere su tariffe e chiusure.

COME SI ARRIVA AL TUNNEL DEL GRAN SAN BERNARDO

Per accedere al Tunnel del Gran San Bernardo dal versante italiano bisogna raggiungere l’autostrada di accesso, classificata con la sigla T2 e gestita dalla Società Italiana del Traforo del Gran San Bernardo, che si dirama dalla SS 27 presso lo svincolo di Saint-Rhémy-en-Bosses. Il tratto autostradale d’accesso è lungo complessivamente 9,3 km, è a carreggiata unica ed è dotato di una copertura per 6,1 km. Il tunnel vero e proprio è lungo invece 5,80 km e ha una carreggiata con due corsie a doppio senso di marcia. All’interno del tunnel la velocità massima è di 80 km/h. Clicca qui per un utile ripasso su come si guida in galleria.



TUNNEL DEL GRAN SAN BERNARDO: TARIFFE 2025 AUTO, MOTO E CAMPER

Queste le tariffe del Tunnel del Gran San Bernardo in vigore nel 2025 (lato Italia). Sono previste alcune promozioni e riduzioni.

Classe A1 (moto, moto con sidecar, moto con rimorchio) :

Corsa semplice: € 18,50 – Andata e Ritorno (entro 30 giorni): € 24,50.

Abbonamento 10 passaggi validità 2 anni: € 125,00; Abbonamento 20 transiti validità 2 anni: € 165,00.

: Corsa semplice: € 18,50 – Andata e Ritorno (entro 30 giorni): € 24,50. Abbonamento 10 passaggi validità 2 anni: € 125,00; Abbonamento 20 transiti validità 2 anni: € 165,00. Classe A2 (veicoli a due o più assi la cui altezza, misurabile all’asse anteriore sia inferiore a 1,30 m e la cui altezza totale sia inferiore o uguale a 2 m) :

Corsa semplice: € 31,00 – Andata e Ritorno (entro 30 giorni): € 50,00.

Abbonamento 10 passaggi validità 2 anni: € 125,00; Abbonamento 20 transiti validità 2 anni: € 165,00.

: Corsa semplice: € 31,00 – Andata e Ritorno (entro 30 giorni): € 50,00. Abbonamento 10 passaggi validità 2 anni: € 125,00; Abbonamento 20 transiti validità 2 anni: € 165,00. Classe B1 (veicoli a due o più assi la cui altezza sia superiore a 2 m e inferiore o uguale a 3 m):

Corsa semplice: € 48,50 – Andata e Ritorno (entro 30 giorni): € 77,50.

Abbonamento 10 passaggi validità 2 anni: € 290,00; Abbonamento 20 transiti validità 2 anni: € 385,00.





TUNNEL DEL GRAN SAN BERNARDO: TARIFFE 2025 CAMION E AUTOBUS

Classe B2/B3 (camion a due assi la cui altezza totale sia superiore a 3 m e autobus a due assi la cui altezza totale sia superiore a 3 m) :

Corsa semplice: € 84,50 – Andata e Ritorno (entro 30 giorni): € 136,50.

Abbonamento 10 passaggi validità 2 anni: € 630,00; Abbonamento 20 transiti validità 2 anni: € 1.090,00.

: Corsa semplice: € 84,50 – Andata e Ritorno (entro 30 giorni): € 136,50. Abbonamento 10 passaggi validità 2 anni: € 630,00; Abbonamento 20 transiti validità 2 anni: € 1.090,00. Classe 3A/3B (camion a tre assi la cui altezza totale sia superiore a 3 m e autobus a tre assi la cui altezza totale sia superiore a 3 m) :

Corsa semplice: € 123,00 – Andata e Ritorno (entro 30 giorni): € 195,00.

Abbonamento 10 passaggi validità 2 anni: € 920,00; Abbonamento 20 transiti validità 2 anni: € 1.550,00.

: Corsa semplice: € 123,00 – Andata e Ritorno (entro 30 giorni): € 195,00. Abbonamento 10 passaggi validità 2 anni: € 920,00; Abbonamento 20 transiti validità 2 anni: € 1.550,00. Classe 4 (veicoli a quattro o più assi la cui altezza totale sia superiore a 3 m):

Corsa semplice: € 186,50 – Andata e Ritorno (entro 30 giorni): € 295,00.

Abbonamento 10 passaggi validità 2 anni: € 1.400,00; Abbonamento 20 transiti validità 2 anni: € 2.240,00.

TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO: RIAPERTURA 2025

Nel 2025 il Traforo del Gran San Bernardo è stato riaperto sabato 26 aprile dopo la chiusura al traffico per nove giorni a causa di una valanga sulla galleria artificiale Les Toules che aveva creato danni all’infrastruttura su una lunghezza di circa 300 metri.

Durante i lavori per liberare la strada sono stati rimossi detriti dalle reti di protezione contro la caduta massi e sono state riparate reti danneggiate.

Mentre la circolazione ha ripreso a scorrere, vengono effettuati ulteriori lavori di messa in sicurezza e il pendio rimane sotto osservazione geologica. La strada potrebbe essere chiusa nuovamente se si dovessero registrare significativi movimenti rocciosi o un aumento del pericolo di valanghe.