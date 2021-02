Truffa assicurazione auto online: il 40% degli italiani ha paura del web

Riconoscere un sito – truffa per l’assicurazione auto online permette di non esserne vittima: ecco i dati in Italia nel 2020 e come evitarle

Il timore di cadere vittime di una truffa sull’assicurazione auto online riguarda oltre 4 automobilisti su 10 secondo una recente indagine in Italia. La diffidenza verso l’assicurazione RC auto online è spesso alimentata da siti – truffa di assicurazione che l’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni continua a scovare e bloccare. Ecco qual è il sentiment degli italiani sulla possibilità di fare l’assicurazione auto online e i consigli per evitare le truffe.

L’INDAGINE ITALIANA SULLE TRUFFE ASSICURAZIONE AUTO ONLINE

Circa 1 italiano su 10 è stato vittima di truffa nel momento di stipulare l’assicurazione auto online, secondo l’indagine di Nielsen realizzata per una nota Compagnia di assicurazione online. Il sondaggio ha riguardato un campione di consumatori in scia alla scoperta dell’Ivass dei siti truffa assicurazione online nel 2020. Lo scorso anno l’organo di vigilanza ha segnalato 142 siti truffa online per l’assicurazione auto. Numeri che risultano in calo rispetto ai 168 del 2019, ma in crescita rispetto ai 103 del 2018 e triplicati rispetto ai 50 del 2017. Secondo l’indagine, in particolare, il 43,3% degli intervistati teme di poter rimanere vittima di una truffa sull’assicurazione auto online, mentre l’8% dichiara di esserci cascato.

2 SU 10 RIESCONO AD EVITARE UNA TRUFFA ASSICURAZIONE AUTO ONLINE

Dal sondaggio emerge che quasi il triplo delle vittime è riuscita a riconoscere un sito truffa di assicurazione auto online. Degli automobilisti intervistati, il 23,2% è finito su siti truffa, ma li ha riconosciuti e non ha stipulato la polizza. Il 63,8% – secondo l’indagine – non è mai incappato in una truffa online sull’RC auto. Il 5% ha dichiarato di non essere in grado di riconoscere un tentativo di truffa. Ecco perché è bene conoscere i trucchi per evitare una truffa sui siti online di assicurazione.

COME RICONOSCERE UNA TRUFFA ASSICURAZIONE AUTO ONLINE

Il consiglio principale su come evitare una truffa sull’assicurazione auto online è rivolgersi sicuramente alle Compagnie più note. Ma spesso non basta, poiché i siti – truffa online potrebbero avere nomi molto simili alle Compagnie ufficiali, proprio per indurre in errore i consumatori. Ecco allora cosa fare per evitare una truffa e verificare se il sito di assicurazione auto online è affidabile:

– Verificare l’elenco aggiornato dei siti web irregolari sul sito dell’Ivass;

– Evitare i siti web su cui mancano i riferimenti su nominativo, numero di iscrizione, sede dell’intermediario;

– Evitare i siti web di assicurazione online che propongono pagamento verso Carte prepagate o contatti tramite canali non ufficiali;

– Verificare che prima del pagamento sia possibile ottenere l’informativa contrattuale e le condizioni generali assicurative;

– In caso di dubbi chiamare il numero verde Ivass 800 48661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 14:30).