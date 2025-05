Traforo del Colle di Tenda: c’è la data di riapertura ufficiale

Share on:

Il traforo del Colle di Tenda è un tunnel stradale situato sotto l’omonimo valico alpino tra il Piemonte e la regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. All’epoca della sua inaugurazione, avvenuta nel 1882, era il tunnel stradale più lungo mai costruito, con una ragguardevole lunghezza, per l’epoca, di 3.182 metri. È l’unico traforo stradale che collega Italia e Francia, attraverso la SS 20, visto che gli altri tunnel – Frejus, Monte Bianco e Ventimiglia – sono valichi autostradali. Per questo il Tenda è molto utilizzato: perché è gratuito ed è percorribile tutto l’anno. Purtroppo attualmente il traforo è chiuso al traffico perché si stanno completando i lavori della seconda galleria, che in realtà avrebbero dovuto già concludersi. Quindi quando riaprirà al pubblico? Dopo mesi di attesa, finalmente c’è la data di riapertura ufficiale.

TRAFORO COLLE DI TENDA: IL PROGETTO PER LA SECONDA GALLERIA

Il progetto originario prevedeva la costruzione di una nuova galleria del traforo del Colle di Tenda accanto a quella storica, entrambe lunghe circa 3.200 metri, una diretta verso la Francia e l’altra da allargare in direzione Italia, monodirezionali. Per garantire la continuità del collegamento stradale, il progetto prevedeva di non lavorare contemporaneamente sulle due gallerie: sarebbe stato completato prima lo scavo del nuovo tunnel, deviando il traffico su di esso, e solo successivamente si sarebbe proceduto all’allargamento della galleria storica.

Tuttavia, nell’ottobre 2020, la tempesta Alex ha causato gravi danni sul versante francese, tra cui il crollo del viadotto storico sulla RD 6204 e del viadotto appena costruito sul fosso della Cà. Questi eventi hanno reso necessaria una riprogettazione completa degli interventi sul lato francese, oltre a misure di sicurezza e monitoraggio del versante. Anche il versante italiano ha subito dei danni, seppur minori, come erosione concentrata e smottamenti.

A causa dei danni riportati nell’alluvione, il traforo del Tenda è stata chiuso e attualmente, dopo alcuni anni di lavori, sono in corso le ultime finiture e i collaudi propedeutici alla riapertura.

TRAFORO DEL COLLE DI TENDA: RIAPERTURA A GIUGNO 2025

Riapertura che, salvo imprevisti, avverrà venerdì 27 giugno 2025 alla presenza del ministro dei Trasporti Matteo Salvini e dell’omologo francese Philippe Tabarot.

Sarà tuttavia una riapertura un po’ ‘zoppa’ perché, almeno inizialmente, il traffico sarà a senso unico alternato da semaforo, ma senza safety-car. I lavori, infatti, non sono ancora del tutto ultimati e per un’apertura completa bisognerà aspettare ancora un po’. Ma dal 27 giugno il Traforo del Colle di Tenda tornerà comunque percorribile: “Pur nelle tante complessità“, ha spiegato il ministro Salvini annunciando l’ufficialità della data della riapertura, “siamo riusciti a completare le opere civili della nuova galleria. È inoltre imminente il completamento degli impianti, attualmente all’80% di copertura. Per anticipare il più possibile le attività di verifica, i collaudi sono già iniziati e procederanno durante le installazioni“.