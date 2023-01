Traffico Torino oggi: la viabilità in tempo reale

Se hai la necessità di controllare in tempo reale il traffico di Torino, oggi o in un qualsiasi altro momento, nelle prossime righe troverai tutti gli strumenti online utili allo scopo. Come altre metropoli italiane anche Torino è spesso interessata da problemi di traffico intenso, specie su alcune strade e in determinati orari. Pertanto informarsi in anticipo sulla viabilità è fondamentale per evitare il rischio di ingorgo.

TRAFFICO TORINO: COME FUNZIONA LA ZTL

Prima però di elencare le migliori risorse sul traffico a Torino, ricordiamo come funzionano le Ztl del capoluogo piemontese, soprattutto a beneficio degli automobilisti che giungono da fuori città.

A Torino le zone a traffico limitato sono principalmente due: la Ztl Centrale, che contiene al suo interno la Ztl Area Romana, la Ztl Trasporto Pubblico e la Ztl Pedonale, e la Ztl Valentino.

La Ztl Centrale di Torino è attiva dalle 7:30 alle 10:30 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, orario durante il quale sono vietate sia la circolazione che la sosta di qualunque veicolo, esclusi quelli autorizzati. Invece le tre ‘mini’ zone a traffico limitato situate all’interno della Ztl Centrale osservano un orario diverso:

la Ztl Area Romana è chiusa al transito e alla sosta dalle 21:00 alle 7:30 del giorno successivo di tutti i giorni, compresi i festivi (con l’eccezione di piazza Emanuele Filiberto, dove la chiusura parte dalle 19:30);

è chiusa al transito e alla sosta dalle 21:00 alle 7:30 del giorno successivo di tutti i giorni, compresi i festivi (con l’eccezione di piazza Emanuele Filiberto, dove la chiusura parte dalle 19:30); la Ztl Trasporto Pubblico è invece chiusa al transito e alla sosta dalle 0:00 alle 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi;

è invece chiusa al transito e alla sosta dalle 0:00 alle 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi; infine la Ztl Pedonale è chiusa al transito e alla sosta dalle 0:00 alle 24.00 di tutti i giorni, compresi i festivi (quindi sempre).

Anche la Ztl Valentino è completamente pedonale: coincide con l’omonimo parco, inclusi i viali Boiardo e Millo, ed è chiusa al transito e alla sosta dei veicoli per 24 ore tutti i giorni, compresi i festivi.

TRAFFICO TORINO OGGI IN TANGENZIALE

Il sistema tangenziale di Torino, o autostrada A55, circonda per tre quarti la città piemontese ed è diviso nel suo percorso principale in due tronconi, la tangenziale Nord e la tangenziale Sud. In particolare la tangenziale Nord parte da Rivoli, al termine della A32, e termina con l’inizio dell’autostrada A5 per il Monte Bianco; invece la tangenziale Sud inizia a Santena, al termine della A21, e finisce a Bruere, allacciandosi alla tangenziale Nord. Fanno parte del sistema tangenziale di Torino anche il raccordo della Falchera, la diramazione per Moncalieri e la diramazione per Pinerolo.

Il pedaggio è a sistema aperto, ossia si paga un forfait a prescindere dai km percorsi. Il pagamento si effettua al casello di uscita.

Per controllare il traffico a Torino sulle tangenziali clicca qui e seleziona A55.

TRAFFICO TORINO OGGI IN CITTÀ

Per scoprire la situazione del traffico a Torino oggi in centro e, più in generale, nell’intero abitato, sono disponibili numerosi strumenti gratuiti: