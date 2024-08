Traffico Roma oggi in tempo reale

Quali sono le condizioni del traffico a Roma oggi? Esistono diversi strumenti per controllare in tempo reale la viabilità nelle strade dentro e fuori la Capitale d’Italia, in modo da poter scegliere percorsi meno critici. Non è un mistero, infatti, che Roma sia da sempre la città più congestionata d’Italia e una delle più trafficate al mondo. Ad esempio, secondo l’indagine degli americani Inrix, nel 2023 il traffico di Roma è risultato il 15° a livello globale e il 1° in assoluto in Italia, molto più intenso di quello di Milano (che già non scherza). Meglio quindi sapere in anticipo quali strade evitare.

Aggiornamento del 27 agosto 2024 con l’inserimento di nuovi servizi e strumenti per controllare il traffico di Roma in tempo reale.

TRAFFICO ROMA: COME FUNZIONA LA ZTL

Prima però di elencare le migliori risorse per conoscere il traffico Roma in tempo reale, ricordiamo come funzionano le zone a traffico limitato della Capitale, soprattutto a beneficio degli automobilisti che che giungono a Roma da fuori città.

Considerata non a torto una delle superfici a traffico limitato più estese d’Europa, la Ztl di Roma prevede due grandi aree (Fascia Verde e Centro) sottoposte a differenti limitazioni. La Ztl del Centro è a sua volta completata da altre quattro Ztl, San Lorenzo, Testaccio, Trastevere e Tridente, situate in determinati quartieri o strade molto frequentate da residenti e turisti, alcune delle quali sono attive solo nelle ore serali e notturne. In particolare:

La Ztl Centro Storico diurna è chiusa alle automobili dalle 6:30 alle 18:00 da lunedì a venerdì (esclusi i festivi). E dalle 14:00 alle 18.00 il sabato (esclusi i festivi). La Ztl Centro Storico notturna è chiusa invece dalle 23:00 alle 3:00 di ogni venerdì e sabato (esclusi i festivi). L’accesso è vietato a tutti veicoli, con l’eccezione di quelli provvisti di regolare permesse o esenzione. Sospesa ad agosto.

è chiusa alle automobili dalle 6:30 alle 18:00 da lunedì a venerdì (esclusi i festivi). E dalle 14:00 alle 18.00 il sabato (esclusi i festivi). La è chiusa invece dalle 23:00 alle 3:00 di ogni venerdì e sabato (esclusi i festivi). L’accesso è vietato a tutti veicoli, con l’eccezione di quelli provvisti di regolare permesse o esenzione. Sospesa ad agosto. La Ztl San Lorenzo è chiusa alle automobili dalle 21:30 alle 3:00 di ogni venerdì e sabato, anche se festivi. Inoltre da maggio a ottobre è attiva pure il mercoledì e il giovedì (anche festivi) con gli stessi orari. Sospesa ad agosto.

è chiusa alle automobili dalle 21:30 alle 3:00 di ogni venerdì e sabato, anche se festivi. Inoltre da maggio a ottobre è attiva pure il mercoledì e il giovedì (anche festivi) con gli stessi orari. Sospesa ad agosto. Ztl Testaccio è chiusa alle automobili dalle 23:00 alle 3:00 di ogni venerdì e sabato, esclusi i festivi. Sospesa ad agosto.

è chiusa alle automobili dalle 23:00 alle 3:00 di ogni venerdì e sabato, esclusi i festivi. Sospesa ad agosto. La Ztl di Trastevere è chiusa alle automobili in orario diurno dalle 6:30 alle 10:00 tutti i giorni, esclusi i festivi. In orario notturno è chiusa invece dalle 21:30 alle 3:00 di ogni venerdì e sabato, anche se festivi. Mentre da maggio a ottobre è chiusa al traffico anche il mercoledì e il giovedì con gli stessi orari. Sospesa ad agosto.

è chiusa alle automobili in orario diurno dalle 6:30 alle 10:00 tutti i giorni, esclusi i festivi. In orario notturno è chiusa invece dalle 21:30 alle 3:00 di ogni venerdì e sabato, anche se festivi. Mentre da maggio a ottobre è chiusa al traffico anche il mercoledì e il giovedì con gli stessi orari. Sospesa ad agosto. La Ztl Tridente o A1 è completamente chiusa ad automobili, ciclomotori e motocicli dalle 6:30 alle 19:00 da lunedì a venerdì, esclusi i festivi, e dalle 10:00 alle 19.00 del sabato, sempre esclusi i festivi.

è completamente chiusa ad automobili, ciclomotori e motocicli dalle 6:30 alle 19:00 da lunedì a venerdì, esclusi i festivi, e dalle 10:00 alle 19.00 del sabato, sempre esclusi i festivi. Ztl Fascia Verde è attiva in modo permanente dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, e vieta l’ingresso agli autoveicoli Euro 0/3 diesel ed Euro 0/2 benzina e ai motoveicoli diesel e benzina Euro 0/1. Non ci sono limiti di orario.

TRAFFICO ROMA OGGI: IL GRANDE RACCORDO ANULARE

Il sistema delle tangenziali di Roma prende il nome di Grande Raccordo Anulare o GRA, anche se il nome ufficiale è Autostrada A90. Si tratta di un tracciato circolare lungo 68 km, senza pedaggio, che circonda l’agglomerato urbano della Capitale e assolve, appunto, la funzione di tangenziale esterna per il collegamento delle diverse aree di Roma, consentendo agli automobilisti di raggiungere le varie zone della città viaggiando esternamente all’area urbana, evitando il centro cittadino. Costituisce inoltre un raccordo autostradale con le grandi direttrici nazionali. Il GRA di Roma ha tre corsie per ogni senso di marcia e 33 uscite numerate, collocate in media ogni 2 km circa. Per conoscere il traffico a Roma oggi sul GRA clicca qui.

TRAFFICO ROMA OGGI: CENTRO CITTÀ

Per controllare la situazione del traffico a Roma oggi in centro e, più in generale, nell’intero abitato, sono disponibili numerosi strumenti gratuiti: