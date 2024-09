Traffico Napoli oggi: la viabilità in tempo reale

Ci sono vari strumenti online per controllare il traffico a Napoli di oggi, operazione necessaria per evitare le strade più congestionate e non rischiare di restare bloccati in un ingorgo. Ipotesi che nel capoluogo partenopeo è tutt’altro che rara (eufemismo), sia in centro che sulla tangenziale e nell’hinterland. Scopriamo dunque quali sono i servizi più utili da usare per conoscere il traffico di Napoli in tempo reale.

Aggiornamento del 16 settembre 2024 con nuovi strumenti per controllare il traffico di Napoli in tempo reale.

TRAFFICO NAPOLI: COME FUNZIONA LA ZTL

Prima però di elencare le migliori risorse sul traffico a Napoli, ricordiamo come funzionano le Ztl della città campana, soprattutto a beneficio degli automobilisti che giungono da fuori città.

Le zone a traffico limitato di Napoli sono 6 (Tarsia – Pignasecca – Dante, Centro antico, Belledonne – Martiti – Poerio, Morelli – Filangieri – Mille, Chiaia e Marechiaro), a cui vanno aggiunte altrettante aree pedonali e, da qualche anno, il parziale divieto di circolazione e transito veicolare in alcune strade del Vomero.

La Ztl Tarsia – Pignasecca – Dante di Napoli è attiva tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00.

di Napoli è attiva tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00. Ztl Centro Antico di Napoli che racchiude a sua volta tre zone a traffico limitato più piccole: Centro Antico , Mezzocannone e Piazza del Gesù . La Ztl del Centro Antico è attiva tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00, solo il varco di via del Sole (dopo l’ingresso dell’Ospedale) segue orari diversi. La Ztl Mezzocannone è attiva dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 22:00 e il venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi infrasettimanali dalle 9:00 fino alle 2:00 del giorno successivo. Infine la Ztl di Piazza del Gesù è attiva tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24.

di Napoli che racchiude a sua volta tre zone a traffico limitato più piccole: , e . La Ztl del Centro Antico è attiva tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00, solo il varco di via del Sole (dopo l’ingresso dell’Ospedale) segue orari diversi. La Ztl Mezzocannone è attiva dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 22:00 e il venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi infrasettimanali dalle 9:00 fino alle 2:00 del giorno successivo. Infine la Ztl di Piazza del Gesù è attiva tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24. Ztl Belledonne – Martiri – Poerio attiva dalle ore 19:00 alle ore 7:00 tutti i giorni della settimana.

attiva dalle ore 19:00 alle ore 7:00 tutti i giorni della settimana. La Ztl Morelli – Filangieri – Mille è attiva ogni anno dall’8 dicembre al 6 gennaio tutti i sabati, domeniche, festivi e prefestivi dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

è attiva ogni anno dall’8 dicembre al 6 gennaio tutti i sabati, domeniche, festivi e prefestivi dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00. La Ztl Chiaia è attiva ogni sabato dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 22:00.

è attiva ogni sabato dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 22:00. Ztl Marechiaro è attiva da maggio a settembre tutti i giorni 24H in via Marechiaro nel tratto tra via Alfano e piazzetta Marechiaro. Le strade limitrofe seguono orari diversi.

TRAFFICO NAPOLI OGGI IN TANGENZIALE

La Tangenziale di Napoli o autostrada A56 costituisce l’asse di attraversamento principale della città. Il suo tracciato inizia a Capodichino, al termine del ramo Capodichino dell’autostrada A1, e attraversa tutta Napoli da est a ovest sino a raggiungere l’area flegrea di Pozzuoli. Le uscite sono: Aeroporto Internazionale di Napoli, Capodichino – Secondigliano, Doganella, Corso Malta, Capodimonte, Arenella, Zona ospedaliera, Camaldoli, Vomero, Fuorigrotta, Agnano, Via Campana, Cuma e Arco Felice – Pozzuoli – Bacoli.

Il pedaggio è a sistema aperto, ossia si paga un forfait (1 euro) a prescindere dai km percorsi. Il pagamento si effettua all’uscita.

A causa dell’elevato numero di incidenti stradali, la velocità massima consentita lungo l’intero asse della Tangenziale di Napoli è limitata a 80 km/h e controllata 24 ore su 24 mediante postazioni Tutor. Per conoscere il traffico a Napoli sulla tangenziale clicca qui.

TRAFFICO NAPOLI OGGI IN CITTÀ

Per controllare la situazione del traffico a Napoli oggi in centro e, più in generale, nell’intero abitato, sono disponibili numerosi strumenti gratuiti: