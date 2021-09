Traffico Milano oggi: viabilità in tempo reale

La situazione del traffico a Milano oggi: come controllare in tempo reale la viabilità nelle tangenziali e nel centro città del capoluogo lombardo

Il traffico di Milano oggi è assai temuto sia dai residenti che da chi proviene da fuori, spesso quotidianamente per motivi di lavoro. A cominciare dalle tangenziali che circondano la città per finire al caotico centro cittadino, peraltro limitato dalla presenza della zona a traffico limitato Area C, le strade milanesi brulicano di veicoli fin dalle primissime ore del mattino creando non pochi disagi alla viabilità. Per questo molti conducenti, prima di mettersi in marcia, fanno in modo di conoscere il traffico a Milano in tempo reale così da evitare le zone più movimentate. Vediamo quali sono le risorse più utili.

TRAFFICO MILANO: COME FUNZIONANO AREA B E AREA C

Prima, però, soprattutto a beneficio degli automobilistiche che giungono a Milano da fuori città, ricordiamo le principali regole delle ztl Area B e Area C, in modo da scongiurare possibili multe.

Area B è una zona a traffico limitato con divieto di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti e per quelli con lunghezza superiore ai 12 metri che trasportano merci. È attiva dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30, festivi esclusi. L’accesso, ove consentito, non è soggetto a pagamento. I veicoli soggetti a divieto di ingresso sono i diesel euro 0, 1, 2 e 3 e i benzina euro 0 e 1, con possibili deroghe.

Area C è un’area del centro storico di Milano (cosiddetta Cerchia dei Bastioni) con restrizioni di accesso per alcune tipologie di veicoli valide anch’esse dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30, festivi esclusi. È delimitata da 43 varchi con telecamere, di cui 7 a uso esclusivo del trasporto pubblico. Per alcuni veicoli l’accesso ad Area C è libero e gratuito; gli altri possono accedere negli orari in cui Area C è attiva pagando un ticket di ingresso a validità giornaliera.

TRAFFICO MILANO OGGI: TANGENZIALI

Il sistema di tangenziali di Milano è composto da quattro direttrici per una lunghezza complessiva di 100 km: la tangenziale Ovest o autostrada A50 (gestita da Milano – Serravalle) che copre l’area suburbana del capoluogo lombardo da sud-est a nord-ovest, la tangenziale Est o autostrada A51 che copre la parte est, la tangenziale Est esterna o autostrada A58 che copre anch’essa la parte est per alleggerire la mole di traffico nella A51, infine la tangenziale Nord o autostrada A52 che copre ovviamente la zona nord di Milano. La A50, la A51 e la A52 sono gestite dalla società Milano – Serravalle, la A58 dalla società Tangenziale Esterna.

Per visualizzare il traffico in tempo reale delle tangenziali di Milano sono disponibili numerosi strumenti gratuiti:

– i siti ufficiali delle due società che gestiscono le tratte, collegandosi a questo link per quel che riguarda le tangenziali Ovest, Est e Nord e a quest’altro link per la tangenziale Est esterna.

– Google Maps: app ormai irrinunciabile per controllare il traffico in tempo reale. L’applicazione permette di visualizzare il traffico di Milano (tangenziali e non) lungo l’itinerario con i tempi di percorrenza previsti (e i possibili ritardi in base al traffico stesso, aggiornati continuamente), i percorsi consigliati e alternativi e gli eventuali rallentamenti lungo il tragitto, ad esempio a causa di incidenti o lavori. L’itinerario è segnato in blu, i tratti con traffico intenso sono in rosso e quelli con traffico moderato in arancione.

– altre ottime app come Waze, Info Traffico e ViaMichelin oppure siti web come Automap, 3BMeteo e Tutto Città.

– il servizio Viaggiare Informati del CCISS, attivo 24 ore su 24, raggiungibile mediante il numero verde telefonico 1518 o l’app gratuita per iOS e per Android. Le info su traffico e viabilità sono inoltre disponibili sull’account Twitter del centro coordinamento.

TRAFFICO MILANO OGGI: CENTRO CITTÀ

Per controllare la situazione del traffico a Milano oggi in centro e, più in generale, nell’intero abitato, possono tornare utili buona parte dei servizi presentati nel paragrafo precedente (su tutti Google Maps, ViaMichelin e Tutto Città) o, più specificatamente, l’account Twitter di Infomobilità Milano, che aggiorna con estrema frequenza gli avvisi sulla mobilità nel capoluogo lombardo (rallentamenti, semafori non funzionanti, strade chiuse per lavori, ecc.) direttamente dalla centrale operativa della Polizia Locale. Gli utenti possono inviare le loro segnalazioni su eventuali criticità legate al traffico a Milano contattando il numero 02.0208. Un altro account Twitter, quello di ATM, segnala invece i possibili problemi riguardanti la viabilità determinati dalla circolazione dei mezzi pubblici.