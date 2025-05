Traffico 30, 31 maggio, 1 e 2 giugno 2025: le previsioni del Ponte

Prima di partire per il ponte della Festa della Repubblica consigliamo di controllare le previsioni del traffico del 30 e 31 maggio e dell’1 e 2 giugno 2025 per arrivare a destinazione il prima possibile, evitando code e rallentamenti. La possibilità di restare bloccati su strade e autostrade è infatti molto alta visto che, secondo le anticipazioni, durante il ponte si muoveranno 15 milioni di italiani e il 92% resterà nei nostri confini, invogliati anche dalle previsioni meteo che segnalano l’arrivo di un anticiclone africano con temperature praticamente estive. A questi bisogna poi aggiungere un discreto numero di turisti in arrivo dall’estero. Meglio quindi organizzarsi bene e scegliere un orario di partenza ‘intelligente’.

TRAFFICO 30, 31 MAGGIO E 1, 2 GIUGNO 2025: LA VIABILITÀ SU STRADE E AUTOSTRADE

Le informazioni sul traffico 30, 31 maggio e 1, 2 giugno 2025 prevedono le prime code già dal pomeriggio di venerdì 30 maggio, con il grosso delle partenze subito dopo l’uscita dagli uffici per giungere a destinazione entro sera. Sabato 31 sarà una giornata a due facce: mattino con traffico ancora molto intenso, per lo meno fino alle 12 o più verosimilmente fino alle 14; pomeriggio più tranquillo perché la maggior parte dei villeggianti avrà già raggiunto il luogo di vacanza. Le code torneranno poi a formarsi lunedì 2 giugno, in occasione dei rientri dal ponte.

Attenzione, come sempre, alle numerose arterie interessate dalla presenza di cantieri stradali (specie in Liguria), mentre dal punto di vista meteorologico, come detto, il tempo sarà prevalentemente benevolo su tutta la penisola con sole e caldo da venerdì a domenica e leggero peggioramento, in particolare su fascia prealpina e pianura piemontese e lombarda, solo nella giornata di lunedì.

Nei prossimi paragrafi vediamo il dettaglio del traffico nel ponte del 2 giugno 2025.

TRAFFICO 30 E 31 GIUGNO 2025

Possibilità di traffico molto intenso fin dal primissimo pomeriggio di venerdì 30, con peggioramento col passare delle ore, in uscita dalle grandi città e in direzione di mare, laghi e montagna. Chi non è riuscito a partire il 30 lo farà nella giornata di sabato 31 maggio, occupando strade e autostrade fin dalle prime luci dell’alba. Si prevede pertanto traffico molto intenso quasi ovunque per lo meno fino a metà giornata, poi la situazione dovrebbe tranquillizzarsi.

TRAFFICO 1 GIUGNO 2025

Circolazione intensa per spostamenti di breve percorrenza soprattutto in uscita da Genova, Milano e Bologna, con interessamento dei tracciati autostradali che collegano le città al mare e ai laghi. Traffico intenso anche lungo la dorsale adriatica, verso le diverse località balneari, e in uscita da Roma verso Orte e in direzione Napoli e centri costieri della Campania.

TRAFFICO 2 GIUGNO 2025

Al mattino del 2 giugno sono stimati tempi di percorrenza superiori ai normali valori, in uscita dai centri urbani verso le località turistiche per la consueta gita in giornata. Nel corso del pomeriggio e fino a tarda serata, si attende una corrente di traffico con principale direttrice dal sud al nord della penisola e impegno di gran parte della rete autostradale per i rientri verso le aree metropolitane, al termine del lungo ponte del 2 giugno e della classica giornata fuori porta.

TRAFFICO 30, 31 MAGGIO E 1, 2 GIUGNO 2025: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Durante il week-end del 30, 31 maggio e 1, 2 giugno 2025 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

domenica 1 giugno 2025 : dalle 7:00 alle 22:00;

: dalle 7:00 alle 22:00; lunedì 2 giugno 2025: dalle 7:00 alle 22:00.

TRAFFICO 2, 3 E 4 GIUGNO 2023: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico 30, 31 maggio e 1, 2 giugno 2025 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas), oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Ricorda che il 15 maggio è scaduto il termine per sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi, tuttavia puoi comunque circolare con le gomme invernali se il relativo codice di velocità è uguale o superiore rispetto a quello indicato nella carta di circolazione per le gomme estive. Tuttavia, per motivi di sicurezza, d’estate consigliamo di viaggiare sempre con le gomme estive, e il motivo lo spieghiamo molto bene qui.

Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link: