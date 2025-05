Cantieri autostrade Liguria: stop nell’estate 2025, il calendario

L’arrivo dell’estate porta con sé l’inevitabile aumento dei disagi sulle autostrade liguri (che peraltro ci sono anche nelle altre stagioni) per via delle complesse attività di manutenzione e adeguamento di carreggiate e gallerie. Ma quest’anno si proverà a metterci una pezza anticipando di un mese lo stop ai cantieri nei fine settimana, così da decongestionare il traffico già a partire da maggio. Scopriamo, dunque, il calendario del blocco dei cantieri sulle autostrade della Liguria nell’estate 2025.

CANTIERI AUTOSTRADE LIGURIA ESTATE 2025: QUANDO SCATTA IL BLOCCO NEI WEEKEND?

L’anticipo di un mese, maggio anziché giugno, è stato ottenuto grazie al piano varato nei giorni scorsi dal tavolo tecnico di confronto sulla programmazione dei cantieri autostradali coordinato dalla Regione Liguria e dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i rappresentanti di Anci, Comune di Genova, Anas e delle tre società concessionarie per le tratte di competenza: Autostrade per l’Italia (Aspi), Autostrada dei Fiori e Concessioni del Tirreno. Alla luce dell’accordo, la sospensione dei cantieri sulle autostrade liguri sarà attivata tutti i weekend già da quello del 10-11 maggio e fino al prossimo settembre, a partire dalle ore 14:00 del venerdì fino alle ore 12:00 del lunedì successivo.

SOSPENSIONE CANTIERI SULLE AUTOSTRADE LIGURI GESTITE DA ASPI

Per quanto riguarda le tratte liguri di competenza di Aspi (A7 da Serravalle a Genova, A10 da Genova a Savona, A12 da Genova a Sestri Levante e A26 da Genova Voltri a Masone), fino al 17 maggio farà eccezione il solo cantiere tra Recco e Genova Nervi, che resterà attivo anche nel fine settimana, ma con un dispositivo per garantire due corsie nella direzione prevalente di traffico. Inoltre, sempre sulla rete di Autostrade per l’Italia, per la Festa della Repubblica è previsto un ulteriore alleggerimento dei cantieri più impattanti su tutta la rete ligure dal 29 maggio al 3 giugno 2025, con la garanzia di almeno due corsie per senso di marcia.

SOSPENSIONE CANTIERI SULLE ALTRE TRATTE AUTOSTRADALI LIGURI

In riferimento invece alle tratte liguri di competenza di Concessioni del Tirreno (A10 da Savona a Ventimiglia) e di Autostrada dei Fiori (A6 da Savona a Millesimo) sulla A10 Savona-Ventimiglia è stata adottata la misura che prevede nei weekend la rimozione di tutti i cantieri tra Savona e Albenga. Sulla limitrofa A6 Torino-Savona, stanno volgendo al termine i cantieri di ricostruzione di quattro viadotti tra Millesimo e Altare in direzione Savona: di conseguenza da fine giugno sarà possibile nei fine settimana e durante le ore di maggior traffico percorrere l’intera autostrada verso il mare disponendo di due corsie di transito, come già avvenuto durante i recenti ponti di primavera nella direzione opposta.