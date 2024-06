Toyota più economica: qual è, quanto costa

Con una quota mercato del 7,59% nei primi cinque mesi del 2024 per un totale di 55.115 modelli venduti (fonte Unrae), Toyota è risultato il secondo brand venduto in Italia, a conferma degli ottimi numeri già registrati nel 2023. Merito di una gamma molto varia che abbina eleganza e comfort. Ma qual è la Toyota più economica e quanto costa, tenendo anche conto degli incentivi statali e delle promozioni della casa? Scopriamolo dall’ultimo listino.

QUANTO COSTA LA TOYOTA PIÙ ECONOMICA?

Attualmente la gamma Toyota disponibile in Italia è composta da una ventina modelli, alcuni di fascia alta come il super fuoristrada Land Cruiser che costa più di 80.000 euro, e altri meno cari. Per trovare una Toyota economica dobbiamo quindi indirizzarci verso modelli come Aygo X e Yaris, che sono sicuramente sono più abbordabili. Vuoi sapere quali sono le Toyota che costano meno? Ecco la top-10 dei modelli più economici in base ai prezzi del listino ufficiale aggiornato alla data di pubblicazione dell’articolo:

Aygo X 1.0 VVT-i 72 CV 5p. Active: 18.400 €

Aygo X 1.0 VVT-i 72 CV 5p. Active S-CVT: 19.600 €

Aygo X 1.0 VVT-i 72 CV 5p. Trend: 19.900 €

Aygo X 1.0 VVT-i 72 CV 5p. Trend Air: 20.900 €

Aygo X 1.0 VVT-i 72 CV 5p. Trend S-CVT: 21.100 €

Aygo X 1.0 VVT-i 72 CV 5p. Lounge: 21.500 €

Aygo X 1.0 VVT-i 72 CV 5p. Trend Air S-CVT: 22.100 €

Aygo X 1.0 VVT-i 72 CV 5p. Lounge Air: 22.500 €

Aygo X 1.0 VVT-i 72 CV 5p. Lounge S-CVT: 22.700 €

Aygo X 1.0 VVT-i 72 CV 5p. Lounge Air S-CVT: 23.700 €.

La Toyota più economica è quindi la city car Aygo X nell’allestimento 1.0 VVT-i 72 CV 5p. Active che costa 18.400 euro. Tuttavia, come è facile intuire, l’intera top-10 delle Toyota meno care è monopolizzata dalla gamma Aygo X, che rappresenta l’entry-level del marchio giapponese.

Per trovare una Toyota che costa poco (relativamente poco) e che non sia una Aygo X bisogna considerare la Yaris nell’allestimento 1.5 Hybrid 5p. Active che viene via a 24.550 euro. A titolo di cronaca la Corolla più economica costa 33.300 euro, la CH-R più economica costa 34.700 euro, la Corolla station più economica costa 35.500 euro e la GR86 più economica costa 37.250. Poi si inizia a virare sopra i 40.000 euro.

Tutti i prezzi fin qui elencati si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

OFFERTE TOYOTA GIUGNO 2024

A giugno 2024 l’intera gamma Toyota usufruisce di numerose promozioni che possono contribuire ad abbassare il prezzo. Clicca qui per conoscerle tutte, tra le varie ti segnaliamo l’offerta WeHybrid Bonus che consente di avere sconti fino a 6.950 euro tramite la formula del finanziamento Toyota Easy Next della durata di 48 mesi che prevede il pagamento di un anticipo, rate mensili piuttosto contenute e maxi-rata finale, altrimenti si è liberi di restituire l’auto.

I modelli che beneficiano dell’offerta WeHybrid Bonus sono CH-R Hybrid (anche senza rottamazione), Yaris Hybrid (solo con rottamazione), Yaris Cross Hybrid (con permuta o rottamazione), CH-R Plug-in Hybrid (anche senza rottamazione)), Corolla Hybrid (con permuta o rottamazione), Corolla Hybrid Touring Sports (con permuta o rottamazione), Corolla Cross Hybrid (con permuta o rottamazione) e Rav4 Hybrid (con permuta o rottamazione),

La promozione è valida solo in caso di contratto sottoscritto entro il 30 giugno 2024. Maggiori informazioni qui.

QUANTO COSTANO LE TOYOTA CON GLI INCENTIVI STATALI?

Come è noto i nuovi incentivi auto 2024 in vigore da poche settimane sono disponibili per vetture di ogni alimentazione, termiche incluse (fino al limite di 135 g/km di CO2 ed entro una determinata fascia di prezzo). Tuttavia i fondi per le auto elettriche sono già terminati mentre restano quelli per plug-in hybrid, ibride, benzina, diesel, gpl e metano. Significa che tutte le auto Toyota, tranne quelle elettriche e quelle che non superano le soglie di prezzo e di CO2, possono beneficiare degli incentivi statali. La ripartizione delle risorse residue rispetta il seguente schema:

Auto ibride plug-in nuove

4.000 euro (senza rottamazione)

5.000 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

5.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

5.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

6.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

6.875 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e 5 e Isee sotto 30.000 euro)

7.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Per persone fisiche e giuridiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 45.000 euro + Iva (54.900 Iva inclusa).

Auto termiche nuove fino a 135 g/km

1.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

2.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

3.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2).

Solo per persone fisiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 35.000 euro + Iva (42.700 Iva inclusa).

È chiaro che con questi incentivi i modelli termici della Toyota e soprattutto quelli plug-in hybrid possono costare molto meno. Ad esempio la Corolla 2.0 PHEV E-CVT Trend Eco che a listino costa 37.200 euro, applicando l’Ecobonus può arrivare a costare ‘soltanto’ 27.200 euro. Invece con i 3.000 euro di bonus per termiche con rottamazione fino a Euro 2, il prezzo della Yaris entry-level scende a 21.550 euro.