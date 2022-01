Top Employers: le migliori aziende automotive in Italia 2022

Ecco le aziende migliori al mondo dove poter lavorare che hanno ottenuto la certificazione Top Employers 2022

È stata pubblicata la classifica Top Employers 2022 e tra le aziende che hanno ricevuto la certificazione ce ne sono molte nel settore automotive. Ecco quali sono i posti di lavoro migliori dove poter lavorare in Italia nel mondo dei motori e non.

TOP EMPLOYERS: COME FUNZIONA

Top Employers è una certificazione che viene riconosciuta alle società e aziende che offrono le migliori condizioni di lavoro per i dipendenti. Viene assegnata da Top Employers Institute che è l’ente certificatore globale delle aziende. Il premio è assegnato a tutte le aziende più virtuose per la qualità dell’ambiente di lavoro, lo sviluppo e valorizzazione delle persone. E’ assegnato dall’ente certificatore indipendente che sulla base delle domande ricevute verifica le Best Practice attuate all’interno delle aziende candidate. Sono una condizione per l’ottenimento del certificato:

– Strategia dei talenti;

– Pianificazione della forza lavoro;

– On-Boarding;

– Formazione e Sviluppo;

– Gestione delle Performance;

– Sviluppo della Leadership;

– Gestione delle Carriere;

– Sistema di Retribuzione e Benefit;

– Cultura aziendale:

LE MIGLIORI AZIENDE AUTOMOTIVE IN ITALIA 2022

Ad ottenere la certificazione Top Employers Italia 2022 sono in totale 131 aziende che hanno sedi organizzative e dipendenti nel Paese. Tra queste sono solo 10 le migliori aziende automotive in Italia del 2022:

– Ferrari;

– Automobili Lamborghini;

– Ducati Motor Holding;

– Volkswagen Group Italia;

– Italdesign;

– Toyota Motor Italia;

– Dana Incorporated;

– LeasePlan Italia;

– Amaris Consulting;

– Würth Italia;

TOP EMPLOYERS EUROPE E GLOBAL 2022

Le aziende che ottengono la certificazione Top Employers in almeno 5 Paesi europei ricevono anche la certificazione Top Employers Europe. Mentre è assegnata la massima certificazione Top Employer Global solo alle aziende che rispettano i requisiti precedenti per un certo numero di sedi, oltre ad avere ottenuto la certificazione nel Paese dove ha sede la società.

Le aziende Top Employers Europe dell’Automotive 2022 sono:

– Dana;

– Saint Gobain;

– Chep Deutschland

– Huawei

– Tata Consultancy Services España;

Le aziende Top Employers Global 2022 nei più disparati settori invece sono 10:

– BAT

– Boehringer Ingelheim

– DHL

– Infosys

– JTI

– Pepsico

– Philip Morris International

– Saint Gobain

– Takeda

– Tata Consultancy Services;