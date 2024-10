Test alce Audi A3 Sportback S-Line: cosa non va?

L’Audi A3 Sportback 35 TFSI MHEV S tronic con pack S-Line al test dell’alce si presenta con tutte le caratteristiche per riuscire ad ottenere un ottimo risultato: pneumatici larghi e un assetto più rigido per sostenere meglio i cambi di appoggio che a volte mettono in crisi le auto in questa prova. Il test dell’alce rivela le reazioni dell’auto che possono mettere in difficoltà un conducente comune davanti a un ostacolo improvviso da evitare. Ecco i commenti e il video del test Audi A3 Sportback realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in prove su strada.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In parole più semplici, il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando ma con il sistema di sicurezza ESC attivo. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità.

TEST DI SLALOM SALTATO PER MOTIVI DI SICUREZZA

Oltre al test dell’alce, di solito le auto devono sostenere anche la prova dello slalom tra i coni a velocità costante. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici.

Con l’Audi A3 Sportback tuttavia non è stato possibile, poiché la pista era impegnata anche per altri test: il magazine spagnolo spiega che non vi erano le condizioni di sicurezza per poterla effettuare. Vediamo invece di seguito i commenti al test dell’alce dell’Audi A3 Sportback nel video qui sotto.

TEST DELL’ALCE AUDI A3 SPORTBACK: FACILE MA NON BRILLANTE

Come per tutte le auto che affrontano per la prima volta il test dell’alce, anche l’Audi A3 Sportback non esce vincente dal primo tentativo. Tuttavia il magazine riporta una buona valutazione con qualche lacuna: “L’auto si è comportata molto bene, ha dato fiducia in questo esercizio”. Il passaggio migliore è avvenuto però a una velocità di 72 km/h, non particolarmente alta per una vettura ICE, che non pesa quanto le auto Plug-in ed elettriche.

“Anche in altri tentativi, l’auto ha mostrato comportamenti lineari e facilmente interpretabili. Non è un’auto particolarmente performante in questo esercizio, ma si comporta correttamente. A velocità più alte il sottosterzo aumenta al punto che non c’è alcuna possibilità di indirizzare l’auto nella fase finale della prova”. Complessivamente però “è un’auto facile da guidare, con uno sterzo preciso e l’assetto S-Line non è per nulla scomodo, come si potrebbe pensare”.