Tesla riesce a trattenere più clienti nel 2023: l’indagine S&P Global

La fedeltà dei clienti nei confronti delle Case automobilistiche è sempre stata un tema di grande interesse per gli addetti ai lavori e anche un importante KPI (indicatore chiave di prestazione). Proprio per questo, S&P Global Mobility ha condotto un sondaggio per scoprire quali sono i brand più apprezzati dai consumatori che cambiano auto restando nella stessa rete.

BRAND ASIATICI IN RITARDO SULLE AUTO ELETTRICHE

La è molto forte durante il periodo di garanzia, poi si passa alle officine indipendenti o ai Network. La fedeltà ai Brand auto invece può durare più a lungo tra i clienti soddisfatti. Mentre JD Power valuta quali sono i Brand auto ritenuti più affidabili negli USA, i risultati del sondaggio S&P Global, riportati da Automotive News, mostrano quali Case auto hanno mantenuto la maggiore quota di clienti rispetto all’anno precedente. Toyota risulta essere il brand più attenzionato e primo in Europa per vendite: è scesa al settimo posto nella classifica dei primi quattro mesi di quest’anno. Ford e Chevrolet sono in testa alla lista tra i brand del mercato di massa. Sebbene Toyota abbia subito una leggera flessione, il calo di clienti è stato molto più pronunciato per altri brand, come Honda e alcuni Brand asiatici, che sono stati influenzati dalla migrazione degli acquirenti verso i veicoli elettrici, in particolare Tesla.

TESLA IN TESTA TRA I BRAND AUTO PREMIUM

Tesla, nonostante la sua assenza dal palcoscenico delle novità internazionali, le lamentele dei clienti insoddisfatti e i continui ribassi ai prezzi di listino, risulta di nuovo al primo posto nella classifica di fedeltà per i marchi di lusso, con il 68% dei consumatori che dichiarano di essere fedeli al brand. Un risultato singolare, considerando che nessun altro Brand di lusso supera il 50% di fedeltà dei clienti nel sondaggio. Al secondo posto si trova BMW, seguita da Mercedes-Benz, Lexus e Cadillac. Secondo Tom Libby, analista di S&P Global l’effetto fedeltà di Tesla è così pronunciato che il brand è in grado di mantenere più clienti di quanti ne stia perdendo, nonostante non abbia lanciato nessun nuovo modello dal 2020, dopo la Tesla Model Y.

FORD E’ IL BRAND CON LA FEDELTA’ PIU’ ALTA TRA I CLIENTI GENERALISTI

Nonostante Toyota abbia perso terreno nella classifica di fedeltà dei consumatori, il brand giapponese rimane comunque molto popolare tra i consumatori, con una fedeltà al marchio del 52,3%. Tuttavia, Ford e Chevrolet sono in cima alla lista dei Brand generalisti, con una fedeltà rispettivamente del 59,5% e del 57,1%. Anche se Ford è in testa alla classifica, il marchio ha sostanzialmente eguagliato la performance dell’anno scorso, mentre Chevrolet ha guadagnato 2,6 punti percentuali. “Il passaggio ai veicoli elettrici continuerà a influenzare il mercato automobilistico, in particolare quello dei marchi asiatici come Toyota e Honda, che dovranno trovare il modo di competere con Tesla e altri brand emergenti nel settore dei veicoli elettrici”, afferma Lobby. “Tuttavia, nonostante la concorrenza sempre più agguerrita, i marchi con una forte identità e un’offerta di prodotti innovativa continueranno ad attirare i consumatori e a mantenere la loro fedeltà nel tempo”.