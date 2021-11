Il servizio taxi Roma per Fiumicino e Ciampino: quanto costa? Le tariffe sono fisse o a tassametro? Come chiamare una corsa? Tutte le risposte

Quanto costa il taxi a Roma per Fiumicino e Ciampino e viceversa? Gli aeroporti della Capitale sono rispettivamente il primo e il decimo scalo italiano per numero di passeggeri (dati 2019 pre-Covid) e vedono pertanto transitare ogni anno milioni di persone. Ci sono vari modi, anche abbastanza economici, per raggiungere o per lasciare gli aeroporti romani, dal treno a bus, ma molti preferiscono la comodità della corsa in taxi. Scopriamo quali sono le spese da affrontare.

TAXI ROMA PER GLI AEROPORTI: COME FUNZIONA

Per richiedere un taxi a Roma è possibile chiamare il numero unico 060609 oppure inoltrare la richiesta tramite l’app ChiamaTaxi 060609, disponibile per sistemi Android e iOs. Le vetture adibite al servizio taxi del Comune di Roma sono di colore bianco e hanno sul tetto la scritta TAXI. Sugli sportelli anteriori sono applicati il simbolo del Comun e la licenza, che si trova anche all’interno della vettura sullo sportello posteriore sinistro. Ci sono 65 postazioni taxi su tutto il territorio di Roma, le principali sono in largo Torre Argentina (tra Pantheon e Trastevere), piazza Fiume (Villa Borghese), piazza Venezia, piazza G. Belli (Trastevere), piazzale Ostiense, piazza S. Silvestro (Fontana di Trevi), piazza dei Cinquecento (stazione Termini), piazzale della Stazione Tiburtina, metro A Anagnina, piazzale della Stazione del Lido (Ostia) e piazza Risorgimento (Vaticano).

Le corse da o per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino prevedono una tariffa fissa che varia in base al luogo di partenza o di arrivo. Le tariffe sono state aggiornate di recente, con un leggero ritocco verso l’alto, mediante la delibera n. 129 della Giunta Capitolina del 4 giugno 2021.

TAXI ROMA – FIUMICINO: QUANTO COSTA?

Una corsa in taxi da Roma centro (interno delle Mura Aureliane) all’aeroporto di Fiumicino, e viceversa, costa 50 euro.

La tariffa si riferisce alla corsa, non alla persona (significa che se nel taxi salgono, per esempio, tre viaggiatori il costo resta sempre di 50 euro da dividere per tre).

Come anticipato in precedenza la tariffa fissa del taxi Roma – Fiumicino può variare a seconda del luogo di partenza o di arrivo. Ecco gli altri importi, sempre per ciascuna corsa:

– dall’aeroporto di Fiumicino a Castello della Magliana – Parco dei Medici e viceversa: 31 euro;

– dall’aeroporto di Fiumicino a Nuova Fiera di Roma e viceversa: 26 euro;

– dall’aeroporto di Fiumicino a Ciampino aeroporto e viceversa: 52 euro;

– dall’aeroporto di Fiumicino alla stazione Tiburtina e viceversa: 57 euro;

– dall’Aeroporto di Fiumicino alla stazione Ostiense e viceversa: 47 euro;

– dall’aeroporto di Fiumicino a Ostia Lido Centro e viceversa: 24 euro;

– dall’aeroporto di Fiumicino al porto di Civitavecchia e viceversa: 125 euro.

Le tariffe sono predeterminate e comprendono già tutti i supplementi.

Importante: qualora la tariffa tassametrica del tragitto diretto verso l’aeroporto di Fiumicino risulti superiore alla tariffa fissa, il tetto massimo per le corse aventi origine nell’area interna al Grande Raccordo Anulare non può comunque superare l’importo di 73 euro.

Clicca sull’immagine sottostante per visualizzare la mappa delle Mura Aureliane (Roma centro), i cui confini sono quelli previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 493 del 6 settembre 2006.

TAXI ROMA – CIAMPINO: QUANTO COSTA?

Una corsa in taxi da Roma centro (interno delle Mura Aureliane) all’aeroporto di Ciampino, e viceversa, costa 31 euro.

La tariffa si riferisce alla corsa, non alla persona (significa che se nel taxi salgono, per esempio, tre viaggiatori il costo resta sempre di 31 euro da dividere per tre).

Anche la tariffa fissa del taxi Roma – Ciampino può variare a seconda del luogo di partenza o di arrivo. Ecco gli altri importi, sempre per corsa:

– dall’aeroporto di Ciampino all’aeroporto di Fiumicino e viceversa: 52 euro;

– dall’aeroporto di Ciampino alla stazione Tiburtina e viceversa: 36 euro;

– dall’aeroporto di Ciampino alla stazione Ostiense e viceversa: 31 euro.

Le tariffe sono predeterminate e comprendono già tutti i supplementi.