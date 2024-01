Taxi Roma per aeroporti: tariffe fisse addio, colpa dei cantieri

Proprio nell’anno pre-Giubileo Roma si appresta a dire addio (per sempre?) alle tariffe fisse dei taxi per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. La decisione è stata presa nel corso della prima seduta della Commissione consultiva istituita dal Campidoglio, che ha visto riunirsi l’Assessore alla Mobilità del Comune di Roma, il comandante della Polizia Locale, i presidenti delle commissioni Trasporti, Turismo e Commercio e i rappresentanti sindacali di tassisti e NCC. La richiesta di sospensione della tariffa fissa da e per Ciampino è stata accolta all’unanimità, quella relativa a Fiumicino è ancora in discussione ma tutto lascia intendere che seguirà lo stesso destino.

AEROPORTI ROMA: COME FUNZIONA LA TARIFFA FISSA DEI TAXI

Com’è noto, le corse in taxi da o per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino prevedono attualmente una tariffa fissa in base al luogo di partenza o di arrivo. Quella più comune, con inizio o fine all’interno delle Mura Aureliane (Roma centro), costa 50 euro da o per Fiumicino e 31 euro da o per Ciampino. La tariffa si riferisce alla corsa, non alla persona. Come detto, la tariffa fissa può cambiare se la corsa in taxi prevede un tragitto più corto o più lungo, per esempio da Fiumicino alla Nuova Fiera di Roma (o viceversa) costa soltanto 26 euro, mentre da Fiumicino alla stazione Tiburtina (o viceversa) il prezzo sale a 57 euro. Clicca qui per conoscere l’importo di tutte le tratte in taxi da e per gli aeroporti di Roma.

TAXI ROMA: ADDIO ALLA TARIFFA FISSA DA E PER GLI AEROPORTI, ECCO PERCHÉ

Queste tariffe fisse diventeranno tuttavia un lontano ricordo viste le decisioni prese dalla Commissione consultiva. Le modifiche, di prossima attivazione, riguardano solamente il tragitto da e per le Mura Aureliane, ossia il centro di Roma, che ovviamente è il più sollecitato nonché quello che presenta le maggiori criticità. La richiesta di sospendere le tariffe fisse dei taxi Roma da e per gli aeroporti nasce infatti dalla necessità, per i tassisti, di mantenere la velocità commerciale su livelli accettabili. Mentre adesso, stante le poche corsie preferenziali e dato l’altissimo numero di cantieri stradali (circa 1.300) per i tanti lavori in corso, molti dei quali proprio in vista del Giubileo 2025, questo non è possibile.

TAXI ROMA AEROPORTI: COSA SUCCEDE ADESSO?

Per Ciampino è già tutto pronto, considerato che la richiesta di sospensione della tariffa fissa è stata accolta all’unanimità, per Fiumicino ci sarà ancora da discutere ma alla fine si troverà una quadra. Sul maggior scalo romano, infatti, pende il problema sollevato dai tassisti del numero degli stalli, che sarebbe insufficiente a garantire la permanenza di tutte le vetture all’esterno dell’aeroporto. È evidente però che una soluzione verrà trovata (non a caso i sindacati stanno incalzando il Comune affinché si faccia interprete con il gestore Aeroporti di Roma sull’avanzamento del nuovo progetto per aumentare i posti taxi presso lo scalo), dopodiché si potrà procedere con la cancellazione della tariffa fissa anche di Fiumicino. Non ci sarà però tassametro libero: il Comune è comunque intenzionato a inserire per il “Leonardo da Vinci” un tetto massimo di 73 euro al prezzo delle corse.

FIUMICINO: PROSEGUE LA LOTTA CONTRO I TAXI ABUSIVI

Continuano intanto, sempre presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, le attività di contrasto agli operatori abusivi del trasporto pubblico non di linea. Nell’ultimo biennio i Carabinieri hanno effettuato circa 1.300 controlli elevando 300 sanzioni per un importo complessivo di 620.000 euro, disposto 120 ordini di allontanamento per 48 ore dall’aeroporto, con conseguente sanzione amministrativa ammontante in totale a 12.000 euro, e comminato 100 contravvenzioni al Codice della Strada per violazioni di norme specifiche per un totale di 20.000 euro. Inoltre sono stati notificati 9 Daspo ad altrettanti abusivi che non potranno avvicinarsi alla zona dell’aeroporto per periodi che vanno da 8 a 12 mesi.