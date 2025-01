Taxi Pisa – aeroporto: tariffe 2025 e numero

Sebbene il capoluogo della regione sia Firenze, l’aeroporto internazionale di Pisa intitolato a Galileo Galilei è senza dubbio il principale scalo della Toscana. Undicesimo in Italia come traffico passeggeri davanti ad aeroporti teoricamente più rilevanti come Torino, Genova, Verona e Cagliari, è molto usato non solo dai toscani ma anche da chi abita in Liguria e in particolare nella zona di Levante. Ci sono vari modi per raggiungere l’aeroporto di Pisa e uno di questi è il taxi: scopriamo le tariffe 2025 e il numero da chiamare per prenotare una corsa.

AEROPORTO PISA: DOVE SI TROVA E COME ARRIVARE

L’aeroporto di Pisa sorge nella zona di San Giusto, da cui il nome ufficiale Pisa-San Giusto, situata a pochi minuti dal centro cittadino. Lo scalo è direttamente collegato alla stazione centrale di Pisa dalla connessione automatica Pisa Mover, mentre per raggiungere Firenze o altre località della Toscana è disponibile lo Sky Bus della compagnia Caronna Tour. Invece per chi viaggia in auto, l’aeroporto ha accesso diretto alla superstrada Firenze – Pisa (uscita Pisa Centro-Aeroporto), all’autostrada A12 Genova – Rosignano (uscita Pisa Centro), all’autostrada A11 Firenze – Pisa Nord (attraverso lo svincolo di Pisa Nord con la A12) e alla strada statale SS 1 Aurelia. Presso lo scalo sono presenti diversi parcheggi.

TAXI PISA – AEROPORTO: NUMERI DA CHIAMARE

Il servizio taxi all’aeroporto di Pisa è gestito dalla Cooperativa Pisana Tassisti (CO.TA.PI.), ed è attivo 24 ore su 24. La stazione dei taxi si trova sul fronte dell’aeroporto, lato arrivi. come si vede nell’immagine in basso.

Il servizio di Radio Taxi può essere contattato al numero 050.541600, le tariffe sono variabili (vedi paragrafo successivo) e i tassisti sono tenuti ad attivare il tassametro a ogni corsa.

È possibile prenotare una corsa in taxi da Pisa all’aeroporto e viceversa anche attraverso l’app Taxi Move per dispositivi Android e iOS, inviando un messaggio con sms, Whatsapp o Telegram al numero 331.8342333, oppure attraverso il servizio Webi CoTaPi previa registrazione da effettuare qui.

TARIFFE 2025 TAXI PISA – AEROPORTO

Il tragitto da e per l’aeroporto di Pisa dalla stazione Pisa centrale prevede la tariffa fissa di 10,80 € a corsa.

Il tragitto da e per Piazza Duomo/Piazza Manin o da e per l’ospedale Cisanello costa invece 14,50 € a corsa.

Si applicano i supplementi festivo (3,10 €), notturno (3,10 €), prenotazione Radio Taxi (1,90 €), oltre il 3° passeggero (1,20 € a passeggero), bagaglio (0,80 €), bagagli ingombranti (1,50 €) e cani (1,50 €).

Clicca qui per leggere le tariffe extraurbane.