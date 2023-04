SUV pericolosi per i ciclisti: raddoppia il rischio di lesioni alla testa

Negli ultimi anni i Costruttori auto hanno dedicato più attenzione al design della carrozzeria per ridurre le conseguenze di un impatto contro i pedoni. Tuttavia l’Istituto per la sicurezza USA IIHS, sostiene che l’aggressività dei frontali dei SUV continua a rappresentare un rischio per i ciclisti. Secondo i dati IIHS, il rischio di lesioni alla testa per i ciclisti raddoppia nell’impatto con i SUV rispetto alle altre categorie di auto.

PERCHÉ I SUV SONO PIU’ PERICOLOSI PER I CICLISTI: L’INDAGINE IIHS

Le auto più sicure nei crash test IIHS dimostrano i vantaggi delle zone ad assorbimento previste dai Costruttori quando un pedone viene investito dall’auto. In generale tutte le auto continuano ad avere dei punti più critici, come ad esempio gli ancoraggi dei tergicristalli, i montanti o i bordi del parabrezza. Secondo l’IIHS però i SUV restano un pericolo per i ciclisti e i motociclisti dovuto al differente impatto che avviene rispetto ai pedoni. “I SUV tendono ad abbattere i motociclisti, che possono anche essere investiti, piuttosto che farli saltare sul cofano del veicolo”, ha affermato Sam Monfort, statistico dell’IIHS e autore dello studio. “Probabilmente è perché la parte anteriore più alta di un SUV colpisce il ciclista al di sopra del suo baricentro”.

INCIDENTI MORTALI CON CICLISTI: +34% IN 10 ANNI

Gli incidenti mortali in bicicletta negli USA sono aumentati da 621 nel 2010 a 932 nel 2020. Per analizzare le possibili cause di questa tendenza, Monfort ha esaminato i rapporti di 71 incidenti in bicicletta avvenuti nel Michigan compilati dal Pedestrian Consortium dell’International Center for Automotive Medicine. In tutti gli incidenti erano coinvolti un ciclista di età pari o superiore a 16 anni e un SUV o un’auto tradizionale. Dall’analisi dei dati è emerso che le lesioni agli arti inferiori erano molto frequenti, mentre quelle a testa, torso, braccia e colonna vertebrale avvenivano solo negli incidenti più gravi. Le ferite alla testa inflitte dai SUV erano superiori del 63% rispetto a quelle causate dalle auto. Inoltre i traumi al corpo nel complesso erano del 55% più diffusi con i SUV che con le auto.

INCIDENTI AUTO – SUV CON CICLISTI: COSA CAMBIA

L’IIHS spiega che nello studio sono stati analizzati anche i dettagli sul movimento del ciclista dopo l’impatto, riportati solo nei rapporti di 23 incidenti con auto e 21 incidenti con SUV:

le auto fanno carambolare i ciclisti sul tetto del veicolo, mentre i SUV hanno investito i ciclisti causando lesioni;

del veicolo, mentre causando lesioni; gli elementi della carrozzeria sulla parte anteriore e superiore delle auto hanno causato lesioni più frequentemente. I SUV invece hanno ferito i ciclisti con le ruote o facendo cadere a terra il ciclista;

invece o facendo cadere a terra il ciclista; l’asfalto, le ruote o il sottoscocca hanno causato le ferite alla testa negli otto incidenti con SUV. Al contrario, il tetto, il bordo superiore del parabrezza o il parabrezza hanno causato le ferite alla testa nei 10 incidenti di cui si conoscono più dettagli.

Secondo l’IIHS, questi risultati suggeriscono che i SUV fanno cadere con forza i ciclisti a terra, dove possono essere investiti mentre il conducente tenta di fermarsi. Inoltre, anche quando il ciclista non viene investito, dall’indagine risulta molto più probabile che gli incidenti con i SUV provochino lesioni causate dall’impatto del ciclista a terra.