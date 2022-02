Le auto più sicure del 2022 nei crash test IIHS

I modelli di auto più sicure del 2022 nei crash test IIHS salgono a oltre 100: con i nuovi test dovranno dimostrare più attenzione per i pedoni al buio

Le auto più sicure del 2022, sono i modelli che secondo il protocollo di valutazione dell’Istituto per la sicurezza stradale IIHS, ottengono almeno il Top Safety Pick o il Top Safety Pick + nei crash test. Anche se non tutti i modelli sono in vendita nel mercato europeo, la classifica IIHS è comunque interessante poiché dimostra che sempre più Brand alzano l’asticella della sicurezza.

AUTO PIÙ SICURE 2022: LE “5 STELLE” IIHS

Le auto più sicure del 2022 secondo l’IIHS ottengono il massimo punteggio con la valutazione Top Safety Pick +, equivalente delle 5 stelle Euro NCAP. Il premio è stato assegnato a 65 modelli (16 in più rispetto all’anno scorso). Altri 36 modelli altrettanto sicuri hanno ottenuto il Top Safety Pick, per un totale di 101 auto più sicure in vendita nel 2022, rispetto ai 90 modelli 2021. Per entrare nella classifica delle auto più sicure, i modelli candidati devono ottenere buone valutazioni nei sei i test di resistenza agli urti IIHS:

– Crash test small overlap, con 25% di sovrapposizione del frontale (lato conducente e passeggero in valutazioni separate);

– Crash test con sovrapposizione moderata del frontale (40%);

– Protezione negli impatti laterali;

– Test di resistenza del tetto allo schiacciamento;

– Protezione dei poggiatesta dal colpo di frusta.

Inoltre deve essere disponibile un sistema ADAS per la prevenzione degli incidenti e l’investimento di un pedone e ottenere una buona valutazione dei fari per il Top Safety Pick. Il premio Top Safety Pick + invece è riconosciuto solo alle auto più sicure con fari efficienti su tutti i livelli gli allestimenti. Una nuova valutazione sarà inoltre inserita nel protocollo dal 2023: il test di efficienza della frenata AEB al buio con pedoni.

AUTO PIÙ SICURE 2022: I BRAND MIGLIORI

Hyundai, Kia e Genesis e i Brand del Gruppo Volkswagen hanno ottenuto il maggior numero di riconoscimenti nella classifica delle auto più sicure 2022:

– Hyundai Motor Group, che comprende i Brand Hyundai, Kia e Genesis, ha ottenuto il maggior numero di premi in assoluto e il maggior numero di premi in ciascuna categoria (11 premi Top Safety Pick + e 10 Top Safety Pick);

– Volkswagen Group, che comprende i Brand Volkswagen e Audi, ha ottenuto 8 premi Top Safety Pick + e 3 Top Safety Pick;

– Volvo ha ottenuto in totale 10 premi Top Safety Pick +;

AUTO PIÙ SICURE 2022 PER MARCA E MODELLO

Auto piccole più sicure 2022:

– Honda Civic berlina;

– Honda Insight;

– Mazda 3 berlina;

– Subaru Crosstrek Hybrid;

Auto Medie più sicure 2022:

– Honda Accord;

– Kia K5;

– Nissan Altima;

– Nissan Maxima;

– Subaru Legacy;

– Subaru Outback;

– Toyota Camry;

Auto Medie Premium più sicure 2022:

– Acura TLX;

– Lexus ES 350;

– Lexus IS;

– Tesla Model 3;

– Volvo S60;

– Volvo S60 Recharge;

– Volvo V60 Cross Country;

– Audi A6;

– Audi A6 allroad;

– Audi A7;

– Genesis G70 dopo giugno 2021;

– Genesis G80;

– Genesis G90;

– Mercedes-Benz Classe E;

SUV Piccoli più sicuri 2022:

– Chevrolet Trailblazer;

– Ford Bronco Sport;

– Hyundai Tucson;

– Mazda CX-5;

– Mazda CX-30;

– Mitsubishi Outlander dopo giugno 2021;

– Nissan Rogue;

– Volvo C40 Recharge;

– Volvo XC40;

– Volvo XC40 Recharge;

SUV Medi più sicuri 2022:

– Ford Explorer;

– Hyundai Palisade;

– Hyundai Santa Fe dopo luglio 2021;

– Mazda CX-9;

– Nissan Murano;

– Subaru Ascent;

– Toyota Highlander;

– Volkswagen ID.4;

SUV Medi Premium più sicuri 2022:

– Acura MDX;

– Acura RDX;

– Audi Q5;

– Audi Q5 Sportback;

– Cadillac XT6;

– Genesis GV70;

– Genesis GV80;

– Hyundai Nexo;

– Mercedes-Benz GLE;

– Tesla Model Y;

– Volvo XC60;

– Volvo XC60 Recharge;

– Volvo XC90;

– Volvo XC90 Recharge;

SUV Grandi Premium più sicuri 2022:

– Audi e-tron;

– Audi e-tron Sportback;