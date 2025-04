Strade chiuse a Roma per Appia Run 2025: elenco vie e deviazioni

A Roma domenica 13 aprile si corre l’Appia Run 2025, ventiseiesima edizione della gara podistica aperta ad atleti competitivi e non. L’evento vedrà la partecipazione di circa 8.000 corridori che percorreranno alcuni tra i luoghi più suggestivi della Capitale, a cominciare dalle Terme di Caracalla. Ciò determinerà ovviamente qualche disagio alla circolazione veicolare, con strade chiuse e mezzi pubblici deviati. Continua a leggere per conoscere l’elenco delle vie che saranno interdette al traffico e dei bus e tram che subiranno deviazioni.

MAPPA E PERCORSO APPIA RUN 2025 A ROMA

L’Appia Run 2025 prevede tre diverse competizioni, ognuno con chilometraggio e itinerario diverso:

16,7 km competitiva e non competitiva, per i runner più esperti;

competitiva e non competitiva, per i runner più esperti; 9,9 km competitiva e non competitiva, per gli appassionati delle medie distanze;

competitiva e non competitiva, per gli appassionati delle medie distanze; 5 km non competitiva, per chi preferisce una corsa breve o una passeggiata immersiva.

Percorso gara 16,7 km

Partenza ore 9:30: Via delle Terme di Caracalla (corsia centrale), Piazzale Numa Pompilio, Via di Porta San Sebastiano, Via Appia Antica, Via Ardeatina, Via delle Sette Chiese, ingresso Catacombe di San Callisto, Via Appia Antica, Via di Cecilia Metella, Via Appia Pignatelli, Vicolo S. Urbano, Via della Caffarella, Via Appia Antica, Via di Porta Ardeatina, Via C. Colombo (laterale sinistra contromano), Via Cilicia, Via Marco Polo, Via Odoardo Beccari, Via C. Colombo (laterale sinistra contromano), Via di Porta Ardeatina, Largo Giovanni Chiarini, Via Guerrieri, Viale Giotto, Via Guido Baccelli, Stadio delle Terme di Caracalla.

Percorso gara 9,9 km

Partenza ore 9:30: Via delle Terme di Caracalla (corsia centrale), Piazzale Numa Pompilio, Via di Porta San Sebastiano, Via Appia Antica, Via Ardeatina, Via delle Sette Chiese, ingresso Catacombe di San Callisto, Via Appia Antica, Via di Porta Ardeatina, Via C. Colombo (laterale sinistra contromano), Via Cilicia, Via Marco Polo, Via Odoardo Beccari, Via C. Colombo (laterale sinistra contromano), Via di Porta Ardeatina, Largo Giovanni Chiarini, Via Guerrieri, Viale Giotto, Via Guido Baccelli, Stadio delle Terme di Caracalla.

Percorso gara 5 km

Partenza ore 9:00: Via delle Terme di Caracalla (corsia centrale), Piazzale Numa Pompilio, Via di Porta S. Sebastiano, Via delle Terme di Caracalla (laterale sinistra), Via C. Colombo (laterale sinistra contromano), Via Cilicia, Via Marco Polo, Via Odoardo Beccari, Via C. Colombo (laterale sinistra contromano), Via di Porta Ardeatina, Largo Giovanni Chiarini, Via Guerrieri, Viale Giotto, Via Guido Baccelli, Stadio delle Terme di Caracalla.

ROMA: STRADE CHIUDE AL TRAFFICO PER L’APPIA RUN 2025

Le prime chiusure per permettere lo svolgimento dell’Appia Run 2025 scatteranno dalle ore 7:00 di domenica 13 aprile su viale delle Terme di Caracalla, a seguire si estenderanno alle altre strade coinvolte dalla manifestazione. Le riaperture sono previste a partire dalle ore 12:00, dopo il termine delle gare.

Tra le strade chiuse, oltre all’Appia Antica, ci sono via di Porta San Sebastiano; via Ardeatina; via delle Sette Chiese; via di Cecilia Metella; via Appia Pignatelli; via della Caffarella; via di Porta Ardeatina; la Colombo e via Cilicia; viale Marco Polo; via Odoardo Beccari; via Guerrieri; viale Giotto; via Guido Baccelli.

BLOCCO TRAFFICO ROMA APPIA RUN 2025: DEVIAZIONI TRAM E BUS

Come detto, sarà necessario anche deviare diversi bus e tram a Roma. In particolare, è prevista una modifica ai percorsi delle linee di bus 30, 118, 160, 628, 671, 714, 792.

Linea 30

dalle ore 8:00 alle ore 12:30

Direzione piazzale Clodio: da via Cristoforo Colombo, circonvallazione Ostiense, via Girolamo Benzoni, via Pellegrino Matteucci, via Ostiense, piazzale Ostiense, piazza di Porta San Paolo, via Marmorata, normale percorso.

Direzione stazione metro Laurentina: normale percorso.

dalle ore 7:00 alle ore 12:30

proveniente da Appia/Quintili: da via Appia Pignatelli, via dell’Almone, via Appia Nuova, piazzale Appio, piazza di Porta San Giovani, piazza di San Giovanni in Laterano, via dell’Amba Aradam, via della Navicella, via Claudia, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, normale itinerario di linea festivo fino a tornare a piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Claudia, piazza di Porta Metronia, via dell’Amba Aradam, piazza di San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni, via Appia Nuova, via dell’Almone, via Appia Pignatelli, normale percorso.

dalle ore 7:00 alle ore 12:30

Direzione piazzale dei Caduti della Montagnola: da via del Circo Massimo, viale Aventino, viale della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo, piazzale Ostiense, via Marco Polo, via Cristoforo Colombo, normale percorso.

>Direzione viale Washington: da via Cristoforo Colombo, circonvallazione Ostiense, via Girolamo Benzoni, via Pellegrino Matteucci, via Ostiense, piazza di Porta San Paolo, viale della Piramide Cestia, piazza Albania, via di Santa Prisca, via delle Terme Deciane, piazzale Ugo La Malfa, via del Circo Massimo, normale percorso.

dalle ore 7:00 alle ore 12:30

Direzione via Cesare Baronio: da viale Aventino altezza piazza di Porta Capena, prosegue per via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Claudia, via della Navicella, piazzale di Porta Metronia, via dell’Amba Aradam, piazza di San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni, piazzale Appio, via Magna Grecia, piazza Tuscolo, via Gallia, piazzale Metronio, via Pannonia, normale percorso.

Direzione viale Giuseppe Volpi: normale percorso.

dalle ore 8:00 alle ore 12:30

Direzione piazzale Nervi: da largo delle Terme di Caracalla altezza Porta Ardeatina, via Cristoforo Colombo (corsia centrale), circonvallazione Ostiense, normale percorso

Direzione Arco di Travertino: normale percorso.

dalle ore 8:00 alle ore 12:30

Direzione piazzale Nervi/Eudes: da largo delle Terme di Caracalla altezza Porta Ardeatina, via Cristoforo Colombo (corsia centrale), circonvallazione Ostiense, normale percorso.

Direzione stazione Termini/Porta San Giovanni: normale percorso.

Saranno deviate anche le linee 218 e 660.

La 218 , direzione Ardeatina, da piazza Epiro proseguirà su via Satrico, via Acaia, via Cilicia, viale Marco Polo, la Colombo, Tor Marancia, via delle Sette Chiese. Verso San Giovanni, percorso su via delle Sette Chiese, la Colombo, via Cilicia, via Acaia, via Satrico e piazza Epiro. Poi percorso normale.

, direzione Ardeatina, da piazza Epiro proseguirà su via Satrico, via Acaia, via Cilicia, viale Marco Polo, la Colombo, Tor Marancia, via delle Sette Chiese. Verso San Giovanni, percorso su via delle Sette Chiese, la Colombo, via Cilicia, via Acaia, via Satrico e piazza Epiro. Poi percorso normale. La 660, da via dell’Almone continuerà su via Appia Pignatelli, via di San Tarcisio, via Annia Regilla, via al Quarto Miglio e poi da via Appia percorso abituale.

Temporaneamente sospese pure le fermate 70684 – 70828 – 70829 – 70287 – 70834 – 82353 – 82354 – 78870 – 78869 – 76854 – 82376 – 70685 – 70554 – 70574 – 70555.