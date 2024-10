Mezzi pubblici Roma: come fare l’abbonamento

A Roma decine di migliaia di persone usano i mezzi pubblici, anche se la maggior parte ne parla male (non a torto), e i residenti possono farsi un abbonamento, ce ne sono di varie specie in base alle necessità, che sicuramente permette di risparmiare rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. Se ti sei trasferito da poco nella Capitale e/o devi acquistarne uno per la prima volta, ti spieghiamo come fare l’abbonamento ai mezzi pubblici di Roma.

ABBONAMENTI MEZZI PUBBLICI ROMA: QUALI SONO E PREZZI

A Roma ci sono numerose tipologie di abbonamento ai mezzi pubblici, per tutte le esigenze e necessità: mensili, annuali, per studenti, per anziani, per disoccupati, per disabili, per famiglie numerose, ecc. Di seguito trovi l’elenco completo, leggi la descrizione e scegli l’abbonamento che ti serve:

Mensile personale Roma : valido un mese di calendario per viaggiare senza limiti nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: 35 euro.

: valido un mese di calendario per viaggiare senza limiti nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: 35 euro. Mensile impersonale Roma : valido per il mese di calendario riportato sullo scontrino di ricarica, per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. L’abbonamento impersonale, quindi cedibile, può essere utilizzato alternativamente da persone diverse. Prezzo: 53 euro.

: valido per il mese di calendario riportato sullo scontrino di ricarica, per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. L’abbonamento impersonale, quindi cedibile, può essere utilizzato alternativamente da persone diverse. Prezzo: 53 euro. Annuale Roma : valido 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino, per viaggiare un anno senza limiti nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: 250 euro.

: valido 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino, per viaggiare un anno senza limiti nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: 250 euro. Mensile Roma disoccupati : riservato ai disoccupati residenti a Roma che abbiano un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro. Valido un mese di calendario per viaggiare senza limiti nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: 16 euro.

: riservato ai disoccupati residenti a Roma che abbiano un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro. Valido un mese di calendario per viaggiare senza limiti nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: 16 euro. Annuale Roma invalidi e titolari assegno sociale : riservato a invalidi e titolari di assegno sociale residenti a Roma. Valido 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino, per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: variabile in base all’ISEE.

: riservato a invalidi e titolari di assegno sociale residenti a Roma. Valido 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino, per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: variabile in base all’ISEE. Annuale Roma over 70 : riservato ai cittadini ultrasettantenni residenti in Roma Capitale con reddito ISEE non superiore a 15.000 euro. Valido 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: gratuito.

: riservato ai cittadini ultrasettantenni residenti in Roma Capitale con reddito ISEE non superiore a 15.000 euro. Valido 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: gratuito. Annuale Roma over 65 : riservato a ultrasessantacinquenni residenti a Roma che abbiano un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro:. Valido 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino, per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: variabile in base all’ISEE.

: riservato a ultrasessantacinquenni residenti a Roma che abbiano un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro:. Valido 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino, per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: variabile in base all’ISEE. Annuale Roma giovani e studenti : riservato a giovani e studenti residenti a Roma con reddito ISEE non superiore a 20.000 euro. Valido 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino, per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: variabile in base all’ISEE.

: riservato a giovani e studenti residenti a Roma con reddito ISEE non superiore a 20.000 euro. Valido 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino, per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: variabile in base all’ISEE. Annuale Roma famiglie numerose : riservato ai nuclei familiari residenti a Roma il cui stato di famiglia comprenda almeno 3 figli a carico o almeno 2 figli di cui uno portatore di handicap. Valido 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino, per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: 225 euro.

: riservato ai nuclei familiari residenti a Roma il cui stato di famiglia comprenda almeno 3 figli a carico o almeno 2 figli di cui uno portatore di handicap. Valido 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino, per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: 225 euro. Annuale Roma invalidi e decorati di guerra : riservato agli invalidi di guerra o decorati di medaglia d’oro al valor militare residenti a Roma. Valido 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino, per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: gratuito.

: riservato agli invalidi di guerra o decorati di medaglia d’oro al valor militare residenti a Roma. Valido 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino, per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: gratuito. Annuale Roma Famiglia -10% : riservato ai cittadini residenti a Roma appartenenti a nuclei familiari in cui uno dei componenti, diverso dal richiedente, sia titolare di un abbonamento annuale Roma ordinario pagato 250 euro, in corso di validità, e i cui altri componenti non risultino titolari o aventi diritto ad altre agevolazioni. Valido 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino, per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: 225 euro.

: riservato ai cittadini residenti a Roma appartenenti a nuclei familiari in cui uno dei componenti, diverso dal richiedente, sia titolare di un abbonamento annuale Roma ordinario pagato 250 euro, in corso di validità, e i cui altri componenti non risultino titolari o aventi diritto ad altre agevolazioni. Valido 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino, per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: 225 euro. Annuale Roma categorie speciali : riservato ai cittadini residenti a Roma, con reddito ISEE non superiore a 20.000 euro, riconosciuti appartenenti ad alcune categorie speciali. Valido 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino, per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: 40 euro.

: riservato ai cittadini residenti a Roma, con reddito ISEE non superiore a 20.000 euro, riconosciuti appartenenti ad alcune categorie speciali. Valido 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino, per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: 40 euro. Annuale Roma ex dipendenti TPL: riservato agli ex dipendenti delle aziende del trasporto pubblico locale della Regione Lazio che siano stati in servizio per almeno 15 anni. Valido 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino, per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prezzo: 80 euro.

Per info più dettagliate sulle tipologie di abbonamento clicca qui.

Tutti gli abbonamenti permettono di viaggiare su autobus, tram e filobus Atac, su bus Cotral (percorso urbano),

sulle linee della metropolitana, sulle ferrovie regionali Trenitalia (2^ classe, percorso urbano), Roma – Lido, Termini – Centocelle e Roma – Viterbo (percorso urbano), sulle linee bus 520 e 720 che collegano Roma all’aeroporto di Ciampino.

Non sono invece validi sul collegamento speciale Cotral Roma Tiburtina/Termini – Fiumicino Aeroporto e sul

collegamento speciale Trenitalia No stop Roma Termini – Fiumicino Aeroporto.

Ricorda che i bambini fino a 10 anni viaggiano gratis sui mezzi Atac e Cotral (nel territorio di Roma Capitale). Sui mezzi Trenitalia viaggiano gratis fino a 4 anni non ancora compiuti.

COME FARE L’ABBONAMENTO AI MEZZI PUBBLICI DI ROMA

Gli abbonamenti ordinari si possono acquistare via smartphone con il servizio B+ di MooneyGo, oppure presso le biglietterie Atac, ricaricando la Metrebus Card.

La Metrebus Card può essere richiesta nelle biglietterie Atac abilitate, compilando e consegnando il modulo dedicato insieme alla fotocopia di un documento di identificazione valido, con originale in visione. Il supporto è personalizzato con nome, cognome, data di nascita e foto. Per richiedenti minorenni è necessario allegare la fotocopia del documento di un genitore o tutore e, in caso di prima emissione, presentare una foto in formato cartaceo del minore.

L’abbonamento va ricaricato sulla Metrebus Card via smartphone con il servizio B+ di MooneyGo, nelle biglietterie Atac abilitate, online, accedendo all’area MyAtac, nelle rivendite autorizzate (edicole, tabaccai e bar convenzionati) e nelle nuove biglietterie automatiche.

Importante: l’abbonamento deve essere sempre convalidato all’inizio di ogni viaggio e quando si trasborda in metropolitana.

Superfluo specificare che per beneficiare degli abbonamenti agevolati occorre presentare la necessaria documentazione. Maggiori informazioni qui.

MEZZI PUBBLICI ROMA: USARE LA CARTA DI CREDITO O DI DEBITO COME ABBONAMENTO MENSILE

Per utilizzare la carta di credito o di debito come un abbonamento mensile, devi acquistare l’abbonamento su MyAtac – Tap & Go con la tua carta di pagamento contactless abilitata agli acquisti online. Entrerai a far parte della ‘white list’ che ti consentirà di viaggiare direttamente con la tua carta sulla rete del trasporto pubblico a Roma nel mese di riferimento. Ricorda che l’abbonamento non è valido su smartphone o smartwatch sui quali hai digitalizzato la tua carta, ma al momento della convalida sull’obliteratrice devi usare la stessa carta fisica con cui hai acquistato l’abbonamento sul portale.