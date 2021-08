Strada delle 52 gallerie: come arrivare in auto

Curiosi di percorrere la celebre strada delle 52 gallerie sul Pasubio? Allora vi spieghiamo come arrivare in auto al punto di partenza del sentiero

Come si arriva in auto alla strada delle 52 gallerie? Prima di descrivere l’itinerario spieghiamo di cosa stiamo parlando: la strada delle 52 gallerie, detta anche ‘strada della Prima Armata’, è una mulattiera militare costruita durante la Prima Guerra Mondiale sul massiccio del Pasubio, tra Veneto e Trentino Alto Adige. Fu realizzata per permettere la comunicazione e il passaggio dei rifornimenti dalle retrovie italiane alla zona sommitale del Pasubio, ove correva la prima linea, al riparo dal tiro dell’artiglieria austro-ungarica.

STRADA DELLE 52 GALLERIE: DOVE SI TROVA

La strada delle 52 gallerie si snoda fra la sella di Bocchetta Campiglia (VI), posta a 1.216 metri sul livello del mare, e le porte del Pasubio (1.934 metri), tra le province di Vicenza e Trento, attraversando il versante meridionale del monte. La partenza del percorso è presso il parcheggio a pagamento di Bocchetta, mentre la salita fino ai 1.928 metri del Rifugio Papa, situato alle porte del Pasubio, dura tra le 2,5 e 3 ore. Una volta giunti in cima si può scendere per la comoda strada degli Scarubbi che riporta al parcheggio. In alternativa dal Rifugio Papa è possibile proseguire verso il rifugio Vincenzo Lancia o visitare il Dente Italiano, oppure proseguire per il Sentiero europeo E5 e il Sentiero della Pace.

CARATTERISTICHE DELLA STRADA DELLE 52 GALLERIE

Capolavoro di ingegneria militare e di arditezza, considerando anche la rapidità d’esecuzione (meno di 9 mesi da febbraio a novembre del 1917), la strada delle 52 gallerie è lunga 6.555 metri, dei quali ben 2.335 si trovano nelle 52 gallerie scavate nella roccia. Ogni galleria, la cui larghezza media è di 2.50 metri (il minimo per farci passare due muli in contemporanea), è numerata e ha una propria denominazione. La pendenza della strada raggiunge il 22%, con una media del 12%. Il punto più alto del percorso è all’uscita della 47ª galleria (2.000 m), da cui si gode un panorama grandioso. La strada, identificata dal segnavia 366, è tranquillamente percorribile a piedi nel periodo estivo, mentre è vietato percorrerla in bicicletta. Sconsigliata invece in inverno e in tutte le giornate di maltempo. È necessario avere con sé la torcia elettrica per poter agevolmente superare le parti maggiormente buie delle gallerie.

COME ARRIVARE IN AUTO ALLA STRADA DELLE 52 GALLERIE

Per arrivare in auto alla strada delle 52 gallerie, sia che si parta dalla zona di Vicenza (50 km, poco più di 1 ora di tragitto) che da quella di Rovereto (37 km, 1 ora), bisogna prendere la SP 46 del Pasubio, che passa per Valli del Pasubio e prosegue fino a Ponte Verde. Prima di varcare il ponte si gira a destra percorrendo la strada che sale a Passo Xomo, quindi all’altezza dell’omonimo rifugio si prende a sinistra lungo la strada che porta a Bocchetta Campiglia, dove si lascia l’auto nel parcheggio a pagamento (da maggio a settembre a una tariffa unica di 6,00 euro per 24 ore, solo monete).

Attenzione: il tratto di circa 6 km dalla provinciale al Passo Xomo e da quest’ultimo al parcheggio di Bocchetta è una strada molto stretta con curve cieche e pericolose: in due auto si passa con estrema difficoltà e non c’è spazio per mettersi di lato, si è dunque costretti a fare retromarcia fino a che la strada non si allarghi un po’. Per evitare almeno un pezzo di questa strada tortuosa è consigliabile parcheggiare l’auto a Passo Xomo e raggiungere Bocchetta Campiglia a piedi tramite un sentiero di circa 1 km e mezzo. In alternativa si può percorrere la strada del Prà Lungo, decisamente più agevole, che sale attraverso la Malga Rocchetta: si allunga il tragitto di qualche decina di minuti ma si evita parecchio stress.