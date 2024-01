Stellantis – NHTSA: indagine su pick-up e SUV chiusa dopo 7 anni

Dopo sette anni di indagini approfondite, l’ente governativo americano NHTSA ha concluso l’indagine sulla sicurezza dei pick-up e dei SUV prodotti all’epoca da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) prima della fusione con PSA, ora sotto l’ombrello Stellantis. L’indagine era scaturita da una serie di incidenti stradali con veicoli che si muovevano da soli dopo il parcheggio e segnalazioni dei proprietari preoccupati per la sicurezza dei pick-up RAM e dei SUV Dodge. Vediamo come si è evoluta questa vicenda nel corso degli anni.

NHTSA APRE L’INDAGINE SUI VEICOLI STELLANTIS NEL 2016

L’indagine NHTSA sui veicoli oggi prodotti da Stellantis con il marchio RAM è stata avviata nel dicembre 2016, in risposta a circa 20 incidenti stradali per veicoli senza controllo, che avrebbero causato otto feriti, secondo le informazioni pubblicate dall’NHTSA. Il numero di segnalazioni al Costruttore sarebbe stato molto più grande, oltre 1400 reclami dei clienti. I veicoli coinvolti erano:

i pick-up RAM 1500 del 2013-17;

del 2013-17; i SUV Dodge Durango del 2014-17.

Sono serviti 7 anni all’agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti per giungere a una conclusione dopo aver valutato le prove e i rimedi adottati dal Costruttore nel corso degli anni. Come abbiamo già raccontato i tempi di indagine dell’NHTSA sono spesso stati oggetto di critiche per le lungaggini dovute alla complessità dei casi, all’aumento dei reclami per la sicurezza e alle risorse a disposizione dell’ente.

I RISULTATI DELL’INDAGINE NHTSA SU STELLANTIS NON PORTANO A INDIZI EVIDENTI

L’NHTSA ha annunciato la chiusura dell’indagine sui pick-up Stellantis, affermando che l’Ufficio per le Indagini sui Difetti (Office of Defect Investigation) non ha trovato prove che “difetti di progettazione o di produzione sul veicolo fossero la causa degli incidenti per movimento dei veicoli in questione”. Un verdetto che segna la fine di una lunga e complessa analisi della sicurezza dei pick-up RAM e dei SUV Dodge, rispettivamente il secondo e terzo Brand per volumi di vendite complessive negli USA nel Q4 2023.

STELLANTIS (FCA) ERA GIA’ CORSA AI RIPARI CON UN AGGIORNAMENTO SOFTWARE

FCA era già intervenuta implementando un aggiornamento software nel 2018. L’azione intrapresa consentiva ai veicoli di passare automaticamente alla posizione “Parcheggio” quando il conducente tentava di uscire dal veicolo senza aver posizionato correttamente la leva del cambio in P. La NHTSA ha confermato l’efficacia di questa strategia nel ridurre la frequenza degli incidenti. Sebbene alcuni casi si siano verificati anche dopo l’aggiornamento software, le indagini hanno attribuito al problema la stessa frequenza di difettosità di altri modelli o condizioni stradali che hanno contribuito all’evento, come strade scivolose o anche il verificarsi di altri guasti meccanici.