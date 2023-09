Stella Alpina 2023: kit Mafra in omaggio ai partecipanti

Il richiamo delle Dolomiti e la magia delle auto storiche animeranno Stella Alpina 2023: la 38esima edizione della storica competizione motoristica che mette alla prova le abilità di guida dei partecipanti. Anche in questa occasione Mafra celebra la passione per i motori supportando l’evento motoristico come sponsor e offrendo un welcome kit in omaggio a tutti i partecipanti della Stella Alpina 2023 dall’8 al 10 settembre 2023. Ecco tutti i dettagli della manifestazione da non perdere.

TORNA STELLA ALPINA 2023: COS’E’

Dall’8 al 10 settembre, l’inconfondibile panorama delle Dolomiti diventa la cornice di Stella Alpina 2023. Celebrando la sua 38ª edizione, questa gara storica – che ha fatto la sua prima apparizione nel lontano 1947 – oggi si trasforma in un evento turistico-culturale organizzato dall’Automotoclub Storico Italiano. Con 70 prove di abilità sparse lungo un percorso che si estende per oltre 460 chilometri. Non solo auto e natura: Mafra, con il suo storico legame con l’automobilismo, supporta l’evento offrendo un pratico welcome kit, pensato per coccolare e curare le auto storiche che partecipano all’evento.

STELLA ALPINA 2023: IL KIT MAFRA IN OMAGGIO

Mafra sponsor della Stella Alpina 2023 sarà presente alla manifestazione con un inconfondibile arco gonfiabile e un welcome kit omaggio pensato apposta per i partecipanti. Tutti i concorrenti della Stella Alpina 2023 riceveranno un kit Mafra per mantenere splendenti le auto. Infatti grazie al pratico formato da 125 ml, i prodotti si possono alloggiare nel portaoggetti o nel bagagliaio pronti per essere utilizzati in qualsiasi momento. Il welcome kit Mafra è composto da:

Grass Cleaner Mafra 125 ml: lo sgrassatore per vetri a base di schiuma attiva, che rimuove dai vetri aloni e macchie di qualsiasi genere.

Pulimax Mafra 125 ml : per la pulizia degli interni delle auto , in particolare di quelli in plastica. Scioglie lo sporco ed elimina i cattivi odori, anche quelli persistenti come di nicotina, e cancella tracce di sporco dai tessuti, dai rivestimenti di skai e dai componenti di plastica.

: per la , in particolare di quelli in plastica. Scioglie lo sporco ed elimina i cattivi odori, anche quelli persistenti come di nicotina, e cancella tracce di sporco dai tessuti, dai rivestimenti di skai e dai componenti di plastica. Pulitore Cerchi e gomme Mafra 125 ml: è un detergente adatto alla pulizia di qualsiasi tipo di cerchio, in acciaio e lega, e dei copricerchi di plastica.

PROGRAMMA STELLA ALPINA 2023

Venerdì 8 settembre: l’aeroporto Gianni Caproni a Trento è la tappa di partenza e di verifica degli equipaggi. Alle ore 15 è previsto il passaggio in direzione Pergine Valsugana, attraversando il Passo del Redebus, il castello di Fiemme, Ziano di Fiemme e Moena, per concludere la giornata a Canazei alle 18.

Sabato 9 settembre: alle ore 9 è prevista la partenza per i passi di Sella, Valparola e Falzarego. Il viaggio continua attraverso Cortina d’Ampezzo, immergendosi nella bellezza di Belluno e attraversando successivamente il Passo Giau e il Colle di Santa Lucia. Il pomeriggio è previsto il transito per Passo Staulanza, Duran e Valles per poi rientrare a Canazei come tappa conclusiva della giornata.

Domenica 10 settembre: la manifestazione prende il via alle ore 9 direzione Passo di Costalunga, toccando le meraviglie di Nova Levante, Egna, Salorno e Lavis, per poi concludersi a Trento, presso Villa Madruzzo. Qui, alle ore 13 è prevista la cerimonia conclusiva della Stella Alpina 2023 con la premiazione dei vincitori.