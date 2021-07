Smart fortwo EQ richiamate in Europa: il tetto potrebbe staccarsi

La Commissione europea pubblica il bollettino del richiamo smart fortwo EQ: ecco quali sono i modelli da controllare e i dettagli del problema al tetto

Il sistema di allerta europeo ha pubblicato con il bollettino A12/01071/21 diramato dalla Germania un avviso di rischio sicurezza per la smart fortwo EQ. La smart elettrica è stata richiamata a livello europeo per il rischio in caso di incidente di distacco del tetto. Ecco quali sono le smart fortwo EQ da riparare e i dettagli del problema comunicati dall’organo della Commissione europea.

IL BOLLETTINO DI RICHIAMO DELLA SMART FOR TWO EQ IN EUROPA

Le smart fortwo EQ sono state richiamate attraverso il Rapex (European Rapid Alert System) per elevati rischi di lesioni che potrebbero verificarsi in caso d’incidente. Il sistema di allerta della Commissione europea ha pubblicato il bollettino di richiamo per le auto elettriche dopo la segnalazione della Germania. Precisiamo che il problema non ha nulla a che vedere con le batterie. Il Rapex è il sistema di allerta che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti di vario genere (non alimentari). Normalmente sono gli stessi produttori a segnalare alle autorità le azioni di richiamo necessarie per difetti riscontrati o contraffazione di prodotti da ritirare dal mercato. In tutti i casi le azioni concordate o disposte dalle autorità si riferiscono a potenziali rischi di sicurezza derivanti dall’uso dei prodotti. E così è successo anche per le smart fortwo elettriche richiamate in Europa.

IL RICHIAMO SMART FORTWO EQ

Il problema delle smart fortwo EQ reso noto con la segnalazione A12/01071/21 riguarda il processo di montaggio del tetto panoramico in vetro. L’avviso pubblicato sul portale Safety Gate della Commissione europea è stato avanzato dalla Germania. Anche per questo il tipo e il numero di omologazione delle auto in questione riportano la sigla del Paese E1, seguita da altre cifre caratteristiche del bollino europeo obbligatorio. Il Rapex segnala che le smart fortwo EQ richiamate sono:

– Serie BR 453;

– Tipo e omologazione: 451 E1*2001/116*0413*44-45;

– Prodotte tra il 26 giugno e il 11 dicembre 2020.

IL PROBLEMA AL TETTO DELLA SMART FORTWO EQ

Il difetto alle smart for two EQ è classificato tra i prodotti con “rischio lesioni” per cui Daimler ha predisposto l’azione interna di riparazione identificata dal codice richiamo 6590005. Il bollettino spiega che “L’adesivo tra la sezione del tetto e il telaio del tetto può diventare debole nel tempo. Di conseguenza, il tetto potrebbe staccarsi completamente dal veicolo, aumentando il rischio di incidenti e lesioni per gli altri utenti della strada”.