Smart EQ fortwo paris blue: l’elettrica più venduta in Italia in edizione speciale

Scopriamo in anteprima la smart EQ fortwo paris blue: caratteristiche, prezzi e dotazioni dell’edizione speciale per l’auto elettrica più venduta in Italia nel 2019

L’Italia guida sempre più elettrico e la smart EQ fortwo sta guidando la transizione della mobilità elettrificata. Non è un caso se la smart EQ è l’auto elettrica di circa il 30% degli italiani nel 2019 che hanno acquistato un’auto nuova. E come vuole la tradizione smart, le città europee saranno di ispirazione anche per la piccola elettrica più venduta in Italia, a partire dalla nuova smart EQ fortwo paris blue. Scopriamo da vicino cos’ha di esclusivo la smart EQ fortwo in edizione speciale e a cosa è dovuto il successo della smart EQ in Italia.

SMART EQ E’ L’AUTO ELETTRICA PIU’ DIFFUSA IN ITALIA

Su 10.661 auto elettriche immatricolate in Italia, il 27% degli italiani ha scelto una smart EQ nel 2019. La piccola tedesca ha tutte le carte in regola per rispondere alle esigenze di mobilità. Basta guardare i numeri: piccola abbastanza (2,7 m la fortwo) da sguizzare nel traffico o compatta abbastanza la forfour (3,5 m) da circolare in 4 a zero emissioni. Perché tanti italiani hanno scelto la smart EQ? Sicuramente perché la smart EQ è attualmente la migliore proposta tra le auto elettriche per rapporto prezzo-prestazioni sul mercato. La smart fortwo EQ è l’unica auto elettrica che si può acquistare a meno di 20 mila euro con il bonus sulla rottamazione di un’auto (i prezzi partono da 25.000 euro per fortwo e 25.649 euro per forfour). Infatti nel 2019 le immatricolazioni della smart elettrica due posti coprono ben il 22% del mercato.

SMART EQ FORTWO PARIS BLUE: CARATTERISTICHE E DOTAZIONI SPECIALI

Da aprile 2020 smart EQ fortwo sarà ispirata a Parigi, con l’edizione speciale smart EQ fortwo paris blue. La smart EQ fortwo paris blue, riprende la tradizione della Casa tedesca di dedicare al mercato italiano una smart ispirata alle cittàcon un allestimento speciale e inimitabile. Solo le smart EQ fortwo fortwo paris blue si potranno avere con gli optional più richiesti dal mercato in un allestimento unico. Tra le dotazioni che rendono speciale la smart EQ fortwo paris blue ci sono il winter package, la console in carbon look, i cerchi in lega Brabus da 16” verniciati in antracite lucido e il caricatore rapido da 22 kW (o in alternativa 4,6 kW). Qui sotto la dotazione completa della smart EQ fortwo paris blue special edition:

– allestimento prime

– bodypanels sapphire blue

– tridion sapphire blue

– cerchi in lega BRABUS 16”

– pacchetto exclusive

– consolle centrale con bracciolo

– bundle telecamera + sensori di parcheggio

– luci “ambient”

– smart Media System

– tetto panorama

– fari full LED

– “ready to” package

– consolle in carbon look

– caricatore di bordo 4,6 kW /22 kW

– winter package

– pacchetto edizione speciale blu.

I PREZZI DELLA SMART EQ FORTWO PARIS BLUE

La smart EQ fortwo paris blue si può acquistare con caricatore di bordo da 4,6 o caricabatteria da 22 kW con prezzi, rispettivamente, di 29.995 euro e 30.495 euro IVA inclusa. La smart EQ fortwo paris blue conserva tutte le caratteristiche che hanno segnato il successo della smart elettrica in Italia nel 2019. A partire dalla cella di sicurezza Tridion, un marchio di fabbrica, fino all’autonomia di 169 km (ciclo NEDC). Anche con la smart EQ fortwo paris blue la sicurezza non è imprescindibile: Brake Assist attivo (da 30 km/h) e Crosswind Assist in aiuto contro il vento laterale, per guidare a zero emissioni ma con stile e in sicurezza.