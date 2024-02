Sicurezza stradale: nuova campagna del MIT per i giovani

In attesa di discutere in Parlamento il disegno di legge che modifica parzialmente il Codice della Strada, proseguono le iniziative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per sensibilizzare sul delicato tema della sicurezza stradale. Il nuovo progetto riguarda un campagna di comunicazione rivolta nello specifico ai conducenti più giovani dal titolo ‘Fai l’unica scelta possibile’, sotto forma di tre spot che saranno trasmessi sulle reti RAI, su varie emittenti locali e condivisi sui principali social network.

SICUREZZA STRADALE: NELLA NUOVA CAMPAGNA DEL MIT ANCHE UN EX CAMPIONE DI FORMULA 1

Gli spot, come detto, hanno come obiettivo la sensibilizzazione dei guidatori, in particolare giovani, affrontando tre delle principali cause di incidenti: la distrazione del telefono al volante, l’utilizzo di sostanze stupefacenti e le ‘challenge’ sull’alta velocità filmate con lo smartphone. L’iniziativa, prodotta dalla Bartlebyfilm con la regia di Daniele Falleri, è stata realizzata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e l’Associazione Italiana Content e Digital Creators, e vede la partecipazione in qualità di testimonial dell’attrice e showgirl Elisabetta Gregoraci, dell’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella e del creator di video e webstar Luca Campolunghi, mentre gli spot sono interpretati dai ragazzi della scuola romana di recitazione Action Academy.

I TRE SPOT DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER I GIOVANI

I tre spot seguono sempre lo stesso cliché, facendo vedere gruppi di ragazzi e di ragazze che salgono in macchina tenendo comportamenti potenzialmente molto pericolosi per la sicurezza stradale (distrazione da cellulare, challenge di velocità e uso di stupefacenti), sia per se stessi che per gli altri. A un certo punto l’immagine si sdoppia mostrando due possibilità: nella prima i conducenti si fanno coinvolgere in questi comportamenti, con un esito drammatico; nella seconda, responsabilmente, non si lasciano distrarre rimanendo attenti e concentrati sulla guida. La morale degli spot è che ‘l’unica scelta possibile’, come dal titolo della campagna, è sempre la seconda.

Puoi vedere i tre spot della nuova campagna di comunicazione del MIT in questa playlist di video:

VALDITARA: PER LA SICUREZZA STRADALE SERVE UN INTERVENTO A 360 GRADI

Contemporaneamente al lancio dei nuovi spot, nell’auletta dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati si è tenuto un evento sulla sicurezza stradale a cui hanno preso parte il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il vice-presidente della Camera, Fabio Rampelli, e il giornalista Luca Valdiserri, papà di Francesco, giovanissima vittima dell’imprudenza altrui. Valditara ha spiegato che è in atto “un intervento a 360 gradi per mobilitare la società partendo dai giovani, educandoli a un comportamento responsabile“, ricordando tra l’altro che la principale causa di incidenti stradali è legata a un difetto di attenzione. “Con gli altri ministri”, ha proseguito, “ci siamo concentrati lavorando sulla legge di revisione del Codice della Strada e io ho fortemente voluto che la frequenza ai corsi di educazione stradale desse qualche risultato concreto, con l’idea di dare un credito di 2 punti patente per chi abbia ben frequentato tali corsi”.