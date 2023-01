Sicurezza stradale in musica: riparte il concorso ANAS – Radio Italia

Riparte l’edizione 2023 di Sicurezza stradale in musica, il concorso che supporta giovani talenti contribuendo a sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale. L’iniziativa organizzata da ANAS e Radio Italia rientra nell’ambito della campagna sulla sicurezza stradale “Quando Guidi, Guida e basta”, promossa in collaborazione con la Polizia di Stato e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ecco come partecipare.

SICUREZZA STRADALE IN MUSICA: COME PARTECIPARE

Dal 16 gennaio fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2023 sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione del contest musicale Sicurezza stradale in musica organizzato da Anas e Radio Italia solomusicaitaliana. Quest’anno ci sono tante le novità previste, a partire dal tipo di brano da presentare. L’iniziativa è rivolta a cantanti e musicisti di ogni genere che abbiano compiuto da 16 anni d’età in poi. Per partecipare devono compilare il form di registrazione online e presentare un brano, edito o inedito, su qualsiasi argomento. Secondo il regolamento l’importante è che gli iscritti siano autori o coautori del brano interpretato e che vengano rispettati i termini stabiliti nel regolamento.

LE PRESELEZIONI DI SICUREZZA STRADALE IN MUSICA

Nella prima fase del contest saranno scelte canzoni originali, in italiano, che dimostrino il talento e la creatività di chi si è iscritto. Una volta chiuse le iscrizioni, una Commissione di esperti valuterà i brani di chi partecipa all’iniziativa e selezionerà i 5 finalisti. Tra i giurati quest’anno Massimo Bonelli, produttore musicale e direttore artistico del Concerto del Primo Maggio a Roma. I 5 finalisti saranno poi convocati per partecipare a una sessione di scrittura/composizione collettiva e alla finale del contest che si terrà entro il mese di aprile 2023.

SEMIFINALE E FINALE DI SICUREZZA STRADALE IN MUSICA

La semifinale e la finale a cui hanno accesso solo i 5 finalisti si svolgerà in questo modo:

1) sessione di scrittura/ composizione collettiva finalizzata alla realizzazione di un nuovo brano sulla sicurezza stradale;

2) finale del contest: in una prima fase si tiene l’audizione dal vivo dei 5 finalisti con l’esecuzione del proprio brano personale (anche non inedito) e una nuova Commissione di esperti seleziona i 3 super finalisti del contest. In un secondo momento, i 3 super finalisti si esibiscono con il nuovo brano sulla sicurezza stradale realizzato in fase di sessione di scrittura. In seguito a questa nuova esibizione finale viene proclamato il vincitore del contest che diventa la voce ufficiale del nuovo brano sulla sicurezza stradale.

Il vincitore di Sicurezza stradale in musica salirà sul palco di eventi musicali di rilievo, tra cui il Concerto del Primo Maggio a Roma e il Preshow di Radio Italia Live – Il Concerto. Altre informazioni sono disponibili sul sito web del concorso.