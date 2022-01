Seat Arona 2022: migliorata o peggiorata nel test dell’alce?

Quanto può cambiare un piccolo SUV da città dopo un aggiornamento? Lo scopriamo nel test dell’alce e slalom con la Seat Arona 2022

La Seat Arona 2022 nel test dell’alce dimostra che anche un piccolo SUV per la città può migliorare molto sotto la carrozzeria nel corso degli aggiornamenti. Nel test che permette di verificare a quale velocità un’auto mette in difficoltà il conducente nell’evitamento di un ostacolo, sono emerse le differenze tra la Seat Arona attuale e la MY 2018. Ecco quanto è cambiata la Seat Arona 2022 nel video realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando oltre all’intervento dell’ESP. La sterzata si svolge in due fasi:

– l’evitamento dell’ostacolo, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

– il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, la Seat Arona 2022 1.0 TSI con trasmissione DSG 7 è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità media di 70 km/h. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andate le due prove sulla Seat Arona 2022 nel video qui sotto.

SEAT ARONA 2022: QUANTO E’ CAMBIATA NEL TEST DELL’ALCE

Secondo i colleghi spagnoli la Seat Arona 2022 non mostra neppure lontanamente i rimbalzi delle sospensioni che sono emersi nei test delle due Arona MY 2018 provate in passato. Il magazine precisa anche che tutte le auto avevano le stesse gomme, Pirelli P7 Cinturato 215/45 R18, anche se con codice di carico e velocità diversi. La differenza nelle condizioni di prova era dovuta solo al tipo di asfalto, migliore nell’ultimo test. “La Seat Arona ha superato perfettamente la manovra al primo tentativo che abbiamo fatto a 77 km/h orari”, spiega il magazine. “La velocità massima alla quale è riuscita a passare tra i coni senza abbatterne nessuno è di 81 km/h. Un risultato particolarmente positivo, per un veicolo rialzato e senza aspirazioni sportive come l’Arona”.

SEAT ARONA 2022 NELLA PROVA DELLO SLALOM

Nella prova dello slalom con la Seat Arona i trasferimenti di carico non sono particolarmente rapidi – secondo i tester – ma l’auto non è risultata neppure lenta o goffa. “Come nel test dell’alce il pilota si è trovato a suo agio con la manovrabilità dell’auto e con le sue reazioni”, riporta Km77.