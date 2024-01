Sconto Carburante per social card Dedicata a te: come funziona

Molto presto i possessori della social card Dedicata a Te potranno chiedere lo Sconto Carburante direttamente al distributore, usando la carta stessa. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infatti firmato la convenzione con le principali associazioni che rappresentano gli esercenti degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione, al fine di disciplinare le condizioni e le modalità operative per l’applicazione dello sconto alla pompa. L’iniziativa sarà attiva fino al 15 marzo 2024, scopriamo meglio come funziona.

SCONTO CARBURANTE: CHE COS’È LA SOCIAL CARD ‘DEDICATA A TE’?

La social card Dedicata a Te è una carta di pagamento prepagata, introdotta lo scorso luglio (attivabile inizialmente fino al 15 settembre 2023 e adesso, grazie alla recente proroga, fino al 31 gennaio 2024), sulla quale è stato precaricato un contributo ‘una tantum’ di 382,50 euro, all’origine destinato esclusivamente all’acquisto di soli beni alimentari di prima necessità, a cui successivamente è stato aggiunto un ulteriore importo di 77,20 euro da destinare, entro il prossimo 15 marzo, anche all’acquisto di carburante o, in alternativa, di abbonamenti ai mezzi pubblici. Possono beneficiarne tutti i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, composti da almeno tre componenti e con un Isee fino a un massimo di 15 mila euro. La carta non è richiedibile dai cittadini: i beneficiari, infatti, vengono individuati direttamente dall’Inps e dai Comuni.

SCONTO CARBURANTE 2024: LE IMPRESE ADERENTI

Affinché fosse possibile applicare lo sconto carburante, era però necessario stipulare una convenzione con le imprese del settore aderenti all’iniziativa, così come regolato dal decreto MIMIT del 29 novembre 2023. La convenzione è stata finalmente sottoscritta il 24 gennaio 2024 e ha già registrato la partecipazione delle associazioni Assocostieri, Federchimica- Assogasliquidi, Assogasmetano, Assopetroli – Assoenergia, Federmetano e Unem e delle principali aziende di categoria, tra le quali IP – gruppo API che aderirà nei prossimi giorni. L’elenco completo, organizzato per regioni, di tutte le imprese sul territorio nazionale aderenti all’iniziativa sarà presto disponibile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e verrà costantemente aggiornato.

COME FUNZIONA LO SCONTO CARBURANTE PER I POSSESSORI DI SOCIAL CARD DEDICATA A TE

In pratica la convenzione disciplina le condizioni e le modalità operative attraverso cui le imprese autorizzate alla vendita di carburanti aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa mediante l’applicazione di apposita scontistica a favore dei possessori della social card Dedicata a te. Lo sconto può essere applicato immediatamente sull’importo del rifornimento, oppure con l’emissione di un buono utilizzabile per un successivo acquisto di carburante, in entrambi i casi per un massimo di 77,20 euro.

Come già anticipato, l’iniziativa sarà attiva fino al 15 marzo 2024, con decorrenza variabile in ragione dell’adesione, volontaria, delle singole imprese di distribuzione carburante. Queste ultime saranno facilmente riconoscibili dagli utenti consultando l’apposito elenco sul sito del MIMIT o mediante altre forme di pubblicità. Gli aderenti hanno ovviamente facoltà di pubblicare sul proprio sito web e/o app gli elenchi dei punti vendita, la scontistica e le modalità di fruizione dello sconto a favore dei possessori della carta Dedicata a te.