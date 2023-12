Bonus benzina 77 euro: firmato il decreto, arrivano i soldi

I ministeri competenti hanno finalmente sbloccato il Bonus benzina 77 euro, di cui si erano perse le tracce, firmando il decreto interministeriale con le modalità attuative per l’erogazione del contributo sulla social card Dedicata a te. I soldi saranno presumibilmente caricati sulla carta a partire dal 15 dicembre 2023, inoltre sono stati riaperti i termini per attivare la social card a vantaggio di chi non era riuscito ad accedere alla misura nei tempi previsti.

CHE COS’È IL BONUS BENZINA DI 77 EURO?

L’idea di introdurre un ‘bonus benzina’ è sorta a settembre 2023, quando il prezzo medio del carburante aveva raggiunto livelli preoccupanti. Non volendo ripristinare il taglio delle accise come aveva fatto Draghi, il Governo di centro-destra ha cercato un’altra soluzione per alleggerire la spesa al distributore degli italiani meno abbienti, trovandola appunto in un ‘buono’ per l’acquisto di benzina (ma valido ovviamente per tutti i tipi di carburante). La misura consiste in un’agevolazione secca, dall’importo di poco meno di 80 euro (77,20 per la precisione), da destinare esclusivamente alle famiglie che ricevono la social card ‘Dedicata a Te’ da 382,5 euro. La misura può contare su uno stanziamento di 100 milioni di euro, finanziati con l’extra-gettito Iva di 2 miliardi.

COME ACCEDERE AL BONUS BENZINA 77 EURO

Nell’annunciare la pubblicazione del decreto Masaf-Mimit-Mef con le modalità di erogazione del bonus, il ministro dell’Agricoltura ha ricordato le principali novità della misura:

l’importo originario di 382,50 euro della social card viene aumentato con l’ aggiunta di 77,20 euro da destinare all’acquisto di beni alimentari o di carburante (o, in alternativa, di abbonamenti ai mezzi del trasporto pubblico locale);

da destinare all’acquisto di beni alimentari o di (o, in alternativa, di abbonamenti ai mezzi del trasporto pubblico locale); l’importo aggiuntivo viene caricato sulla carta ed è disponibile dal 15 dicembre 2023 ;

; visto che su una platea di beneficiari della social card pari a 1,3 milioni di famiglie, più di 100.000 nuclei familiari non sono riusciti ad accedere alla misura nei tempi previsti (entro e non oltre il 15 settembre 2023), il Governo ha riaperto i termini per la prima attivazione della carta , che adesso dev’essere fatta entro il 31 gennaio 2024 ;

non sono riusciti ad accedere alla misura nei tempi previsti (entro e non oltre il 15 settembre 2023), il Governo ha , che adesso dev’essere fatta entro il ; le nuove somme accreditate devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 15 marzo 2024.

BONUS BENZINA 77 EURO: ACCREDITAMENTO DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Il decreto firmato dai ministeri competente contiene anche le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che scelgono di aderire ai piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa. Nel dettaglio viene specificato che:

i piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa si attuano attraverso apposita scontistica praticata a favore dei possessori della social card Dedicata a te;

praticata a favore dei possessori della social card Dedicata a te; con apposita convenzione pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), sono disciplinate le condizioni e le modalità operative di accreditamento per le imprese autorizzate alla vendita di carburanti che intendono aderire ai piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa (ossia il bonus benzina 77 euro).

BONUS BENZINA: CHE COS’È LA SOCIAL CARD ‘DEDICATA A TE’?

Ma cos’è la social card Dedicata a Te, su cui sarà caricato il Bonus benzina da 77,20 euro, e chi può beneficiarne? Si tratta di una carta di pagamento prepagata, introdotta lo scorso luglio (attivabile inizialmente fino al 15 settembre e adesso, grazie alla proroga, fino al 31 gennaio 2024), sulla quale è stato precaricato un contributo ‘una tantum’ di 382,50 euro, all’origine destinato esclusivamente all’acquisto di soli beni alimentari di prima necessità. Hanno potuto beneficiarne tutti i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, composti da almeno tre componenti e con un Isee fino a un massimo di 15 mila euro. La carta non era richiedibile dai cittadini: i beneficiari, infatti, sono stati individuati direttamente dall’Inps e dai Comuni.

La platea della social card è stimata in circa 1,3 milioni di famiglie, di cui 100.000 non l’hanno ancora attivata, e saranno pertanto queste a usufruire del Bonus benzina (ma come abbiamo visto il bonus si può usare anche per acquistare generi alimentai oppure abbonamenti ai mezzi pubblici).