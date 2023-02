Sciopero treni 12 febbraio 2023 Emilia Romagna: orari e fasce

In arrivo l’ennesima agitazione sindacale nel settore dei trasporti che stavolta riguarda la circolazione ferroviaria di una regione da 4,5 milioni di abitanti, con possibili ripercussioni anche nelle regioni limitrofe. Vediamo dunque gli orari e le eventuali fasce di garanzie dello sciopero dei treni del 12 febbraio 2023 in Emilia Romagna, che si prolungherà anche nelle prime ore del 13 febbraio.

GLI ORARI DELLO SCIOPERO TRENI 12 FEBBRAIO 2023 IN EMILIA ROMAGNA

In Emilia Romagna la sigla sindacale SLM – FAST Confsal ha proclamato uno sciopero del personale mobile di Trenitalia/Tper dalle ore 3:31 di domenica 12 febbraio alle ore 2:30 di lunedì 13 febbraio 2023. Lo sciopero potrà coinvolgere i treni regionali in Emilia Romagna e nelle regioni confinanti e comportare modifiche al servizio, con variazioni e cancellazioni, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione (i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’astensione, trascorso tale periodo i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale). Non sono previste modifiche per i treni a lunga percorrenza. Essendo l’agitazione sindacale prevista prevalentemente nella giornata di domenica non ci sono fasce di garanzia. Maggiori informazioni qui.

SCIOPERO 12 FEBBRAIO 2023 DEI TRENI IN EMILIA ROMAGNA: MOTIVAZIONI

SLM – FAST Confsal, preso atto che non è pervenuta alcuna convocazione da parte della società Trenitalia Tper per un’analisi oggettiva rispetto alle criticità sui temi riguardanti l’apertura delle procedure di raffreddamento del personale mobile, che hanno avuto esito negativo, ha deciso di proclamare una sesta azione di sciopero dalle ore 3:31 del 12 febbraio 2023 alle ore 2:30 del 13 febbraio 2023 di tutto il personale mobile Trenitalia Tper, dopo le precedenti del 5 giugno 2022, 10 luglio 2022, 18 settembre 2022, 16 ottobre 2022 e 8 gennaio 2023.

ALTRI SCIOPERI TRENI E MEZZI PUBBLICI IN ARRIVO

Quello di domenica 12 febbraio in Emilia Romagna è solo un piccolo anticipo di tanti altri scioperi che nelle prossime settimane interesseranno la circolazione dei treni e dei mezzi pubblici di linea come autobus, metropolitane, ecc. Ecco i principali: