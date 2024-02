Sciopero aerei 9 febbraio 2024: orari e voli cancellati

Venerdì difficilissimo per i voli a causa di tre diverse agitazioni che rischiano di mettere a dura prova il trasporto aereo (e la pazienza dei viaggiatori): il 9 febbraio 2024 si fermano infatti i per 24 ore i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, i lavoratori delle imprese che si occupano dei servizi aeroportuali di handling aderenti ad Assohandlers e, per 4 ore dalle 12:30 alle 16:30 il personale navigante di condotta della compagnia Air Dolomiti. Di seguito trovate gli orari dello sciopero aerei del 9 febbraio 2024 e la lista dei voli garantiti e cancellati, precisando che ritardi e cancellazioni potrebbero verificarsi anche prima dell’inizio dello sciopero e dopo la sua conclusione.

SCIOPERO AEREI 9 FEBBRAIO 2024: VOLI GARANTITI

Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha comunicato l’elenco dei voli garantiti nelle giornate di sciopero, specificando che venerdì 9 febbraio 2024 devono essere comunque effettuati:

tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00;

tutti i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero

tutti i voli di stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso;

i seguenti voli di collegamento con le isole italiane che hanno un’unica frequenza giornaliera, con esclusione del traffico continentale:

EasyJet 3583 MILANO MALPENSA – OLBIA

EasyJet 3584 OLBIA – MILANO MALPENSA

RyanAir 4561 MILANO MALPENSA – CAGLIARI

RyanAir 4562 CAGLIARI – MILANO MALPENSA

Vueling 6534 BARCELLONA – CATANIA

Vueling 6535 CATANIA – BARCELLONA

Volotea 1778 VERONA – OLBIA

Volotea 1135 ROMA FIUMICINO – OLBIA

Volotea 1134 OLBIA – ROMA FIUMICINO

Volotea 1745 VERONA – CATANIA

Volotea 1511 ANCONA – PALERMO

Dev’essere inoltre assicurato:

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso;

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi i transiti su scali nazionali, nonché i seguenti voli intercontinentali in partenza:

Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le compagnie aeree saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

SCIOPERO AEREI 9 FEBBRAIO 2024: VOLI CANCELLATI ITA AIRWAYS

A seguito della proclamazione dello sciopero degli aerei del 9 febbraio 2024, ITA Airways ha comunicato l’esigenza di modificare l’operatività dei voli. La compagnia si è vista infatti costretta a cancellare 48 voli nazionali, riuscendo a garantire comunque tutti i voli internazionali e intercontinentali (ad eccezione dei voli AZ 221 e AZ 222 da Londra a Milano Linate e ritorno). Maggiori informazioni qui.

Ecco la lista dei voli ITA Airways cancellati:

AZ 221 LONDON CITY – MILANO LINATE

AZ 222 MILANO LINATE – LONDON CITY

AZ 1287 MILANO LINATE – NAPOLI

AZ 1288 NAPOLI – MILANO LINATE

AZ 1291 MILANO LINATE – NAPOLI

AZ 1296 NAPOLI – MILANO LINATE

AZ 1298 NAPOLI – MILANO LINATE

AZ 1299 MILANO LINATE – NAPOLI

AZ 1311 ROMA FIUMICINO – BOLOGNA

AZ 1314 BOLOGNA – ROMA FIUMICINO.

AZ 1462 VENEZIA – ROMA FIUMICINO

AZ 1463 ROMA FIUMICINO – VENEZIA

AZ 1466 VENEZIA ROMA FIUMICINO

AZ 1475 ROMA FIUMICINO – VENEZIA

AZ 1530 MILANO LINATE – CAGLIARI

AZ 1552 MILANO LINATE – CAGLIARI

AZ 1559 CAGLIARI – MILANO LINATE

AZ 1561 CAGLIARI – MILANO LINATE

AZ 1576 MILANO LINATE – CAGLIARI

AZ 1577 CAGLIARI – MILANO LINATE.

AZ 1652 BARI – MILANO LINATE

AZ 1653 MILANO LINATE – BARI

AZ 1654 BARI – MILANO LINATE

AZ 1655 MILANO LINATE – BARI

AZ 1675 ROMA FIUMICINO – FIRENZE

AZ 1677 ROMA FIUMICINO – FIRENZE

AZ 1678 FIRENZE – ROMA FIUMICINO

AZ 1682 FIRENZE – ROMA FIUMICINO

AZ 1702 CATANIA – MILANO LINATE

AZ 1704 CATANIA – MILANO LINATE.

AZ 1713 MILANO LINATE – CATANIA

AZ 1714 CATANIA – MILANO LINATE

AZ 1723 MILANO LINATE – CATANIA

AZ 1743 MILANO LINATE – CATANIA

AZ 1764 PALERMO – MILANO LINATE

AZ 1765 MILANO – LINATE – PALERMO

AZ 1771 MILANO LINATE – PALERMO

AZ 1786 PALERMO – MILANO LINATE

AZ 1787 MILANO LINATE – PALERMO

AZ 1790 PALERMO – MILANO LINATE.

AZ 2032 ROMA FIUMICINO – MILANO LINATE

AZ 2034 ROMA FIUMICINO – MILANO LINATE

AZ 2037 MILANO LINATE – ROMA FIUMICINO

AZ 2038 ROMA FIUMICINO – MILANO LINATE

AZ 2044 ROMA FIUMICINO – MILANO LINATE

AZ 2045 MILANO LINATE – ROMA FIUMICINO

AZ 2071 MILANO LINATE – ROMA FIUMICINO

AZ 2133 MILANO LINATE – ROMA FIUMICINO.

SCIOPERO AEREI 9 FEBBRAIO 2024: VOLI CANCELLATI RYANAIR

A causa dello sciopero di 24 ore previsto per venerdì 9 febbraio 2024, Ryanair ha dovuto rischedulare un numero limitato di voli per o dall’Italia. I clienti interessati dalle modifiche o dalle cancellazioni saranno contattati via posta elettronica e informati delle alternative a loro fornite. Tutti i passeggeri che devono viaggiare per o dall’Italia il 24 gennaio 2024 sono quindi tenuti a controllare la propria casella di posta elettronica o l’app di Ryanair per gli aggiornamenti.

Per eventuali voli cancellati da altre compagnie (EasyJet, Wizz Air, Volotea, Vueling, ecc.) attendere le relative comunicazioni che saranno inviate direttamente ai passeggeri interessati.