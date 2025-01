Scioperi trasporti febbraio 2025: gli stop di bus, treni e aerei

Share on:

Anche a febbraio gli scioperi nel settore dei trasporti interesseranno indiscriminatamente bus, treni e aerei creando notevoli disagi ai viaggiatori, pur comprendendo le ragioni di chi lotta per i propri diritti. Diventa dunque importante appuntarsi il calendario delle agitazioni sindacali per programmare in anticipo i propri spostamenti senza rischiare di restare appiedati. Scopriamo quindi il calendario di ogni sciopero dei trasporti a febbraio 2025.

SCIOPERI TRASPORTI FEBBRAIO 2025 TPL (AUTOBUS, METRO, TRAM)

Domenica 2 febbraio: personale GTT Torino – proclamato da Fast-Confsal (24 ore con varie modalità);

domenica 9 febbraio: personale AMAT Palermo – proclamato da Cub Trasporti (24 ore);

venerdì 14 febbraio: personale GEST Firenze – proclamato da Cobas lavoro privato (24 ore);

venerdì 14 febbraio: personale ATM Milano – proclamato da Al Cobas (24 ore con varie modalità).

SCIOPERI TRASPORTI FEBBRAIO 2025 TRENI

Mercoledì 5 febbraio: personale Trenord – proclamato da Orsa Ferrovie (23 ore dalle 3:00 del 5/2 alle 2:00 del 6/2);

sabato 8 febbraio: personale RFI Cagliari e Sardegna – proclamato da Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl Ferrovieri/Fast-Confsal/Orsa Ferrovie (8 ore dalle 9:01 alle 17:00);

domenica 9 febbraio: personale mobile Trenitalia direzione business regionale Piemonte e Valle d’Aosta – proclamato da Orsa Ferrovie (23 ore dalle 3:00 del 9/2 alle 2:00 del 10/2);

sabato 15 febbraio: personale RFI manutenzione Trentino Alto Adige – proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Fast-Confsal/Orsa (8 ore dalle 9:01 alle 17:00).

GLI SCIOPERI DEI TRASPORTI A FEBBRAIO 2025: AEREI

Mercoledì 5 febbraio: personale società handling associate Assohandlers operanti nei sedimi aeroportuali italiani – proclamato da Flai Trasporti e Servizi (24 ore);

mercoledì 5 febbraio: personale SPD presso Milano Linate – proclamato da Usb lavoro privato (24 ore dalle 00:00 alle 23:59);

mercoledì 5 febbraio: personale SEA operante a Milano Linate – proclamato da Usb lavoro privato (4 ore dalle 12:00 alle 16:00);

venerdì 28 febbraio: personale GESAP aeroporto di Palermo – proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl Trasporto Aereo (4 ore dalle 12:00 alle 16:00).

L’elenco deve considerarsi in aggiornamento perché altri scioperi a febbraio potrebbero essere indetti nei prossimi giorni o settimane. Nel caso provvederemo ad aggiungerli nella lista.