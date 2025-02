Sciopero aerei 5 febbraio 2025: voli cancellati ITA e Ryanair

Settimana difficile per i voli a causa di tre diverse agitazioni che rischiano di mettere a dura prova il trasporto aereo (e la pazienza dei viaggiatori): il 5 febbraio 2025 si fermano infatti i per 24 ore i lavoratori delle aziende di handling aderenti ad Assohandlers in tutta Italia, il personale di SPD (Pulizia, sanificazione e disinfezione) a Milano Linate e, per 4 ore dalle 12:00 alle 16:00 il personale di SEA Prime sempre a Linate. Di seguito trovate gli orari dello sciopero aerei del 5 febbraio 2025 e la lista dei voli garantiti e cancellati, precisando che ritardi e cancellazioni potrebbero verificarsi anche prima dell’inizio dello sciopero e dopo la sua conclusione.

Aggiornamento del 5 febbraio 2025 con la lista completa dei voli cancellati ITA Airways e quella parziale di Ryanair e di altri operatori.

SCIOPERO AEREI 5 FEBBRAIO 2025: VOLI GARANTITI

Normalmente nelle giornate di sciopero degli aerei vengono sempre attivate le fasce orarie di tutela dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00, durante le quali i voli devono essere comunque effettuati.

Devono essere inoltre assicurati:

tutti i voli di stato, militari, d’emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso;

tutti i voli di collegamento con le isole italiane che hanno un’unica frequenza giornaliera.

l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero;

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali;

i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.

Oltre ai voli sopraindicati, vengono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le compagnie aeree sono in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

SCIOPERO AEREI 5 FEBBRAIO 2025: VOLI CANCELLATI ITA AIRWAYS

A seguito della proclamazione dello sciopero degli aerei del 5 febbraio 2025, ITA Airways ha comunicato l’esigenza di modificare l’operatività dei voli. La compagnia si è vista infatti costretta a cancellare 26 voli nazionali e internazionali, ecco la lista completa:

AZ 1473 ROMA FIUMICINO – VENEZIA (4 febbraio)

AZ 226 MILANO LINATE – LONDRA

AZ 227 LONDRA – MILANO LINATE

AZ 408 MILANO LINATE – FRANCOFORTE

AZ 409 FRANCOFORTE – MILANO LINATE

AZ 1287 MILANO LINATE – NAPOLI

AZ 1296 NAPOLI – MILANO LINATE

AZ 1351 MILANO LINATE – TRIESTE

AZ 1352 TRIESTE – MILANO LINATE

AZ 1460 VENEZIA – ROMA FIUMICINO

AZ 1462 VENEZIA – ROMA FIUMICINO

AZ 1463 ROMA FIUMICINO – VENEZIA

AZ 1466 VENEZIA – ROMA FIUMICINO

AZ 1475 ROMA FIUMICINO – VENEZIA

AZ 1713 MILANO LINATE – CATANIA

AZ 1714 CATANIA MILANO LINATE

AZ 1760 PALERMO – MILANO LINATE

AZ 1762 PALERMO – MILANO LINATE

AZ 1763 MILANO LINATE – PALERMO

AZ 1775 MILANO LINATE – PALERMO

AZ 2030 ROMA FIUMICINO – MILANO LINATE

AZ 2031 MILANO LINATE – ROMA FIUMICINO

AZ 2032 ROMA FIUMICINO – MILANO LINATE

AZ 2037 MILANO LINATE – ROMA FIUMICINO

AZ 2071 MILANO LINATE – ROMA FIUMICINO

AZ 2080 ROMA FIUMICINO – MILANO LINATE.

Tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero sono invitati a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito di ITA Airways nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

In caso di cancellazione o di modifica dell’orario del volo, i passeggeri possono cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre il 10 febbraio 2025 chiamando il numero +39 06.85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio.

Per quanto riguarda invece le altre compagnie aeree, come loro abitudine Ryanair, Easyjet, Volotea e ulteriori operatori low cost non comunicano in anticipo la lista degli eventuali voli soppressi ma invieranno le informazioni direttamente agli utenti tramite email, sms o app.

SCIOPERO AEREI 5 FEBBRAIO 2025: VOLI CANCELLATI RYANAIR E ALTRI OPERATORI

Ryanair ha comunicato che a causa dello sciopero dei servizi di assistenza a terra che sta interessando l’aeroporto di Malpensa mercoledì 5 febbraio, è stata costretta a cancellare un piccolo numero di voli da e per Milano Malpensa e ad apportare modifiche di orario a un piccolo numero di altri. Ecco la lista parziale dei voli Ryanair cancellati a Malpensa:

Voli cancellati in partenza

FR 05914 per Napoli (11:55)

FR 01434 per Lamezia Terme (12:25)

FR 02752 per Madrid (12:45)

FR 08734 per Bucarest (13:25).

Voli cancellati in arrivo

FR 05915 da Napoli (11:30)

FR 01435 da Lamezia Terme (12:00)

FR 02753 da Madrid (12:20)

FR 00978 da Brindisi (14:25)

FR 01445 da Valencia (15:00).

Altri operatori

Easyjet ha cancellato il volo EC 03969 da Milano Malpensa a Reykjavik (13:25).