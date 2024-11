Sciopero aerei 29 novembre 2024: i voli cancellati e cosa fare

Come ormai sanno anche i sassi, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precettato lo sciopero generale del 29 novembre 2024 su input della Commissione di garanzia, riducendo gli orari dello stop dei mezzi pubblici, degli aerei (dalle 10:00 alle 14:00) e dei traghetti. Tuttavia va ricordato che la precettazione riguarda solo lo sciopero generale, mentre restano confermate le altre agitazioni di giornata dello staff handler degli scali di Milano Malpensa (24 ore), Milano Linate (24 ore) e Venezia (4 ore) e del personale di Wizz Air (24 ore). Nelle prossime righe trovi pertanto la lista aggiornata dei voli cancellati per lo sciopero degli aerei del 29 novembre 2024, così come aggiornati dai vari vettori.

SCIOPERO 29 NOVEMBRE 2024: VOLI CANCELLATI ITA AIRWAYS E COSA FARE

La compagnia nazionale ITA Airways ha comunicato una lista di ben 109 voli nazionali e internazionali cancellati a causa dello sciopero del 29/11 dei settori pubblici e privati e dello staff handler degli scali milanesi e di Venezia. L’impatto maggiore riguarda i voli domestici (in particolare da/per Milano Linate e Roma Fiumicino9 con ben 91 cancellazioni.

I viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero sono invitati a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito della compagnia aerea nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. In caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, possono cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre il 4 dicembre 2024 chiamando il numero +39 06.85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

SCIOPERO 29 NOVEMBRE 2024: VOLI CANCELLATI WIZZ AIR

Il 29 novembre è stato indetto uno sciopero di 24 ore dal sindacato Filt-Cgil che riguarda i voli in Italia di Wizz Air. L’operatore proverà a ridurre al minimo l’impatto di questa azione di sciopero, avvisando i clienti, se necessario, attraverso i canali di comunicazione standard (email e sms). Gli unici voli garantiti da Wizz Air per il 29/11 sono i seguenti:

WMT 6525 Catania – Torino;

WMT 6526 Torino – Catania;

WMT 6391 Milano Malpensa – Jeddha.

Per gli scioperi di 24 ore si applicano le fasce di garanzia tra le 7:00 e le 10:00 e tra le 18:00 e le 21:00.

SCIOPERO 29 NOVEMBRE 2024: VOLI CANCELLATI RYANAIR

A causa dello sciopero generale e delle agitazioni locali del 29 novembre, Ryanair è stata costretta a cancellare un piccolo numero di voli da e per l’Italia. I passeggeri interessati dalle cancellazioni sono stati informati tramite email e sms. L’agitazione sindacale potrebbe inoltre causare ritardi di altri voli, oltre a rallentare le operazioni di check-in e di imbarco negli aeroporti. Per questo la compagnia consiglia ai passeggeri di arrivare in aeroporto con almeno 3 ore di anticipo rispetto all’orario di partenza previsto e di tenere d’occhio le notifiche dell’app Ryanair per gli ultimi aggiornamenti sul loro volo. Si applicano in ogni caso le fasce di garanzia 7-10 e 18-21.