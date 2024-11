Sciopero 29 novembre 2024: i nuovi orari dopo la precettazione

Venerdì 29 novembre 2024 c’è lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati proclamato da Cgil e Uil per protestare contro la Legge di Bilancio e per chiedere il ritiro del Ddl Sicurezza, a cui si aggiungono le agitazioni indette dai sindacati di base CUB/SGB e ADL/Cobas. Il settore dei trasporti sarà particolarmente coinvolto dallo sciopero anche se, dopo la precettazione firmata da Salvini su input della Commissione di garanzia, bus, aerei, taxi, autostrade e traghetti si fermeranno solo per 4 ore, mentre i treni funzioneranno regolarmente essendo esclusi dall’astensione generale. Continua a leggere per conoscere tutte le informazioni sullo sciopero del 29 novembre 2024.

AGGIORNAMENTO DEL 27 novembre 2024 con i nuovi orari dello sciopero generale nel settore dei trasporti dopo che Cgil e Uil hanno adeguato la durata dell’agitazione sindacale alle 4 ore indicate nell’ordinanza di precettazione.

SCIOPERO 29 NOVEMBRE 2024 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (BUS, TRAM, METROPOLITANE)

In occasione dello sciopero generale del 29 novembre e vista la riduzione degli orari, i mezzi del trasporto pubblico locale si fermeranno per 4 ore indicativamente dalle 9:00 alle 13:00, con possibili differenze nell’articolazione oraria in base alle città, a seconda delle fasce di garanzia. Ecco come funzioneranno nei principali centri urbani:

a Roma l’agitazione interesserà la rete Atac e i bus periferici gestiti dagli operatori privati Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis a partire dalle 9:00 e fino alle 13:00. La protesta non riguarderà i collegamenti di Ferrovie dello Stato. Maggiori informazioni qui;

l’agitazione interesserà la rete Atac e i bus periferici gestiti dagli operatori privati Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis a partire dalle 9:00 e fino alle 13:00. La protesta non riguarderà i collegamenti di Ferrovie dello Stato. Maggiori informazioni qui; a Milano lo sciopero avrà conseguenze sulle linee ATM dalle 9:00 alle 13:00;

lo sciopero avrà conseguenze sulle linee ATM dalle 9:00 alle 13:00; anche a Torino lo sciopero sarà limitato a sole 4 ore: i mezzi del servizio Urbano-Suburbano e Metropolitana si fermeranno dalle ore 9:00 alle 12:00; i mezzi del servizio Extraurbano e servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres) si fermeranno dalle 9:00 alle 13:00. Sarà sempre assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero;

lo sciopero sarà limitato a sole 4 ore: i mezzi del servizio Urbano-Suburbano e Metropolitana si fermeranno dalle ore 9:00 alle 12:00; i mezzi del servizio Extraurbano e servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres) si fermeranno dalle 9:00 alle 13:00. Sarà sempre assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero; a Napoli saranno a rischio le linee di superficie (dalle 9 alle 13 con ultime partenze 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e ripresa circa 30 minuti dopo la fine), le funicolari (ultima corsa garantita 9:20, poi il servizio riprenderà alle 13:20) e le linee 1 e 6 della metropolitana gestite da ANM: sulla linea 1 ultima corsa da Piscinola ore 09:10, ultima corsa da Garibaldi ore 09:10; prima corsa da Piscinola ore 13:10, prima corsa da Garibaldi ore 13:50. Sulla Linea 6 ultima corsa da Municipio ore 09:14; da Mostra ore 09:08. La linea 2 della metro, gestita da Trenitalia, dovrebbe funzionare regolarmente dato che gli operatori ferroviari sono esclusi dall’agitazione sindacale.

Per info sullo sciopero del 29 novembre nelle altre città d’Italia invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.



SCIOPERO 29 NOVEMBRE 2024 AEREI

Venerdì 29 novembre lo sciopero generale potrebbe causare disagi anche alla circolazione degli aerei, senza contare che nella stessa giornata sono in programma altre astensioni nell’ambito del comparto aereo che riguardano lo staff handler degli scali di Milano Linate e Venezia e il personale navigante della compagnia Wizz Air. A seguito della precettazione richiesta dalla Commissione di garanzia, nel trasporto aereo la fascia interessata dall0 stop sarà quella dalle 10:00 alle 14:00.

La compagnia nazionale ITA Airways ha già comunicato una lista di 68 voli nazionali e internazionali cancellati a causa dello sciopero del 29/11, tuttavia dopo la riduzione dello sciopero a sole 4 ore la lista potrebbe subire delle variazioni. Le altre compagnie comunicheranno eventuali cancellazioni o variazioni direttamente ai passeggeri tramite email o sms.





SCIOPERO 29 NOVEMBRE 2024 TAXI

Lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati proclamato da Cgil e Uil per il 29 novembre 2024 comporta anche l’astensione dal lavoro per 4 ore dei tassisti che aderiscono alle due organizzazioni sindacali. Pertanto venerdì il servizio taxi, soprattutto nelle grandi città, potrebbe risentirne con meno vetture disponibili per i clienti.



SCIOPERO 29 NOVEMBRE 2024 AUTOSTRADE E ANAS

Inizialmente i caselli delle autostrade italiane adibiti al pagamento manuale dovevano restare chiusi dalle ore 21:00 di giovedì 28 novembre alle ore 21:00 di venerdì 29 novembre. Dopo la riduzione dello sciopero, siamo in attesa di conoscere i nuovi orari.

Anche sulle autostrade e strade statali gestite da Anas lo sciopero si sarebbe dovuto svolgere durante l’intera giornata lavorativa, ossia dalle 00:01 alle 24:00 del 29, ma adesso verrà ridotto. In ogni Anas garantirà, per tutta la durata dell’astensione collettiva, l’erogazione delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi del soccorso meccanico e della sicurezza stradale.



SCIOPERO 29 NOVEMBRE 2024 TRAGHETTI

Per quanto riguarda infine i trasporti marittimi, venerdì 29 novembre i collegamenti per le isole maggiori e per le isole minori saranno a rischio dalle 9:00 alle 13:00.